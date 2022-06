Nothing Phone(1) : découvrez le design officiel du téléphone

NOTHING. Après de nombreux mois de teasing, Nothing vient de dévoiler le design officiel du Phone(1). Découvrez les premières images de ce produit pensé pour révolutionner l'industrie.

Le Phone(1) n'aura malheureusement pas résisté aux leaks. Le deuxième produit et premier téléphone de la jeune firme Nothing vient d'être dévoilé sur le net, et confirmé par l'entreprise. Alors que Nothing continuait de teaser subtilement le design de son futur produit, plusieurs leakers spécialisés ont mis la main sur la première image officielle du Phone(1).

Quelles sont les caractéristiques du Phone(1) de chez Nothing ?

La première chose que l'on remarque du design du Phone(1) est que le dos de l'appareil est transparent. Cette information avait cependant déjà été dévoilée il y a plusieurs mois par la firme, qui reprend simplement le design transparent de son premier produit, les écouteurs Ear(1).

Le dos du Phone(1) laisse également apparaître deux capteurs photo. Nous savons déjà que le téléphone se placera dans le milieu de gamme. On peut donc supposer que le Phone(1) fera l'impasse sur un potentiel capteur macro qui, s'il permet de prendre des photos très rapprochées, tient généralement plus du gadget qu'autre chose.

Enfin, le bloc central que l'on peut apercevoir au dos du Phone(1) semble indiquer que le téléphone serait compatible avec la charge sans-fil. Une technologie qui est assez rare pour un appareil de milieu de gamme, et qui confirmerait donc l'envie de Nothing de casser les codes de l'industrie.

Un aperçu officiel du Phone(1). © Nothing

L'arrière du Phone(1) semble également équipé de plusieurs LED. On imagine bien que ces dernières pourront s'allumer lorsque le téléphone recevra des notifications. A moins que Nothing ne nous réserve une autre surprise quant à l'usage de ces LED qui tranchent avec ce que l'on a l'habitude d'observer en matière de design pour un téléphone de milieu de gamme.

Sans donner davantage de précisions, le Phone(1) devrait disposer d'un processeur Snapdragon de milieur de gamme. L'actuelle puce la plus puissante de chez Qualcomm est le Snapdragon 8 Gen 1. Mais les dernières rumeurs concernant le Phone(1) font état d'une puce Snapdragon 778G qui permettrait au téléphone d'être compatible avec les bandes de communication 5G.

Le Phone(1) de Nothing tournera sous Android. Aucune surprise jusqu'ici, mais Carl Pei, fondateur de la firme, a également dévoilé que le Phone(1) disposera d'une surcouche maison baptisée "Nothing OS". Ce système d'exploitation maison est défini comme ouvert et homogène afin de connecter et intégrer sans difficulté des appareils d'autres marques avec facilité. Le PDG de Nothing a notamment cité les voitures Tesla et les écouteurs AirPods Pro. Nothing se place donc en concurrent sérieux à Apple, connu notamment pour son puissant écosystème capable de connecter ses différents produits avec une facilité déconcertante.

Nothing a également affirmé que son système d'exploitation pour le Phone(1) disposera de 40% de moins d'applications préinstallées. Ces logiciels communément appelés "bloatwares" sont souvent peu désirés par les consommateurs et davantage le fruit de partenariats réalisés entre les constructeurs et développeurs des dites applications.

Premiers aperçus du Phone(1) et NothingOS © Nothing

Si de nombreux internautes attendaient une date de sortie pour le Phone(1) lors de la dernière conférence de la firme, il faudra encore patienter un peu. Nothing entend bien continuer de faire monter l'engouement autour de sa marque et de son premier produit majeur. Pour le moment, le Phone(1) de chez Nothing est prévu pour une sortie à l'été 2022 sans davantage de précisions.

Le Phone(1) sera présenté officiellement ce mardi 12 juillet. La marque Nothing a confirmé la tenue d'une conférence spéciale, sa première Keynote, pour présenter le téléphone très attendu. Nous ne manquerons évidemment pas de vous relater toutes les annonces effectuées lors de cette conférence baptisée "Return to instinct".

Nothing vous donne rendez-vous ce mardi 12 juillet. © Nothing Inc.

A quel prix sera commercialisé le Phone(1) de Nothing ?

A l'heure actuelle, il n'existe aucune information officielle relative au prix de vente du Phone(1). Il faudra donc patienter encore un peu pour voir si le Phone(1) est un produit haut de gamme, ou s'il se pose comme un véritable "flagship killer", à savoir un produit plus accessible que la concurrence tout en proposant des performances équivalentes. Carl Pei étant l'ancien cofondateur One Plus, notamment pensé à la base pour être un concurrent agressif sur le marché des smartphones haut de gamme, le Phone(1) pourrait bien surprendre par son prix.

Qu'est-ce que Nothing ?

Fondée en 2020 par plusieurs grands noms de la tech (notamment Kevin Lin et Steve Huffman, respectivement co-fondateurs de Twitch et Reddit), Nothing se lance grâce à un fond d'investissement à hauteur de 7 millions de dollars. L'entreprise continue ensuite sa lancée innovante en promettant de "faire sauter les barrières entre les humains et la technologie". En 2021, Nothing a notamment levé un million de dollars en moins d'une minute grâce à une impressionnante levée de fonds communautaire.

Il faudra donc se préparer à voir davantage de produits de la marque Nothing dans un futur plus ou moins proche. La firme a pour principal objectif de proposer des appareils proches de leurs utilisateurs et de créer un écosystème hyperconnecté et très intuitif, tout en restant respectueux de l'environnement.