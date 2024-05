Prise en main de l'iPad Pro M4 (2024) : Apple affine sa perfection

Toujours plus fin et toujours plus puissant, l'iPad Pro d'Apple passe désormais à la puce M4 pour sa cuvée 2024. Nous avons pu l'essayer en avant-première et n'avons pas été déçus.

Cela faisait près de deux ans qu'Apple n'avait pas dévoilé et sorti un nouvel iPad. La firme a finalement annoncé non pas un, mais deux modèles désormais disponibles : l'iPad Air boosté par la puce M2 et l'iPad Pro avec sa puce M4. Annoncé comme "l'appareil le plus fin jamais sorti par Apple", ce nouvel iPad Pro est donc le premier produit de la firme à s'équiper d'une puce M4 pour de grosses performances dignes d'une tablette dédiée aux professionnels.

Nous avons pu essayer l'iPad Pro M4 (2024) en avant-première en marge de sa sortie mondiale. L'occasion parfaite pour vérifier si Apple avait réussi à proposer l'une meilleures tablettes disponibles sur le marché.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire prêté par la marque.

Le récap de notre test de l'iPad Pro M4 (2024) Une tablette agréable à prendre en main et toujours plus fine

et toujours plus fine Des performances toujours plus poussées

Une autonomie très correcte Une certaine chauffe lorsque l'iPad Pro M4 est beaucoup sollicité

lorsque l'iPad Pro M4 est beaucoup sollicité Une charge bien trop lente

Design : la finesse à l'état Pro

Il s'agit d'une des nouveautés les plus mises en avant par Apple concernant son iPad Pro M4 : "le produit Apple le plus fin jamais conçu." Si l'on se doit de mettre de côté la célèbre chiffonnette de la firme, force est de constater que cet iPad Pro M4 est bien le produit le plus fin de l'entreprise de Cupertino. Avec seulement 5,1 mm d'épaisseur, la nouvelle tablette professionnelle d'Apple est plus fine et légère que jamais lorsqu'utilisée au quotidien. Si ces dimensions restent impressionnante, on espère tout de même qu'Apple s'en tienne à ces dernières et conserve la très bonne prise en main actuelle conférée par l'iPad Pro M4.

L'iPad Pro M4 est fin et voit sa caméra déplacée au format paysage. © Julian Madiot / Apple

A l'avant, notre exemplaire de l'iPad Pro M4 est pourvu d'une dalle de 11 pouces qui reste idéale pour visualiser du contenu et être utilisé au quotidien. Les amateurs d'écrans un peu plus grands apprécieront davantage sa version 13 pouces, notamment pour s'en servir comme un deuxième écran de Mac ou ou remplacement d'un ordinateur. Ses bordures restent cependant assez épaisses lorsque mises côte à côte avant d'autres produits de la firme comme l'iPhone. Petite nouveauté : la caméra frontale est désormais placée pour inciter à une utilisation paysage plutôt que portrait. Rien d'étonnant tant il est commun de disposer d'un support type housse ou Magic Keyboard pour l'iPad. Cela permet notamment de disposer d'une meilleure visibilité lors des appels Facetime puisque vous n'aurez plus à regarder sur le côté gauche de votre tablette.

Les tranches et l'arrière de l'iPad Pro M4 sont dotées d'un revêtement mat du plus bel effet, mais qui n'est malheureusement pas très résistant aux traces de doigts lors d'un usage régulier. Il vous faudra donc régulièrement passer un petit coup de chiffon ou éviter une manipulation trop intensive sans une housse de protection adaptée.

Pour ce test, nous disposions du nouveau Magic Keyboard lancé en même temps que le nouvel iPad Pro et qui donne une allure encore plus professionnelle à la tablette d'Apple. Ce dernier dispose toujours d'aimants très puissants pour y fixer l'iPad ainsi que d'un clavier extrêmement ressemblant à celui des derniers Macbook. Un vrai plaisir à utiliser, que ce soit pour des activités occasionnelles ou professionnelles. Si nous devions vraiment être tatillons, nous évoquerions le poids du clavier qui, ajouté à celui de l'iPad Pro M4, en fait une machine relativement lourde à transporter par rapport à un Macbook Air.

© Julian Madiot / Apple

Le premier écran OLED sur iPad est une franche réussite

C'est l'une des plus grosses nouveautés réservées à l'iPad Pro M4 : la toute première tablette Apple dotée d'un écran OLED. Nous devrions même dire deux écrans puisque Apple innove en dévoilant une nouvelle technologie qui superpose deux dalles OLED l'une par dessus l'autre afin d'offrir de meilleures performances. Baptisée "OLED en tandem", cette technologie permet à l'iPad Pro M4 de disposer d'une grande précision au toucher et d'un contraste élevé.

Nous n'avons quasiment rien à redire de ce côté : l'écran de l'iPad Pro M4 est éblouissant. Sa gestion automatique de la luminosité est très bien calibrée et nous n'avons jamais ressenti un mal aux yeux ou un manque de lisibilité durant notre semaine de test. Les noirs sont extrêmement profonds et les couleurs très bien retranscrites. Les détails à l'écran sont nombreux et il est difficile de trouver quelque chose à reprocher à la dalle OLED de l'iPad Pro M4. On pourra éventuellement pester sur la réflexion de l'écran encore assez élevée. Une version de l'iPad Pro M4 avec un écran mat est cependant proposé par Apple, mais à un tarif élevé. Espérons donc que les prochaines versions de l'iPad Pro bénéficieront de ce traitement pour l'ensemble de la gamme.

© Julian Madiot / Apple

Des performances toujours plus poussées

A qui se destine réellement l'iPad Pro ? Pour répondre à cette question, nous avons préféré faire un petit récapitulatif de la gamme actuelle d'iPads disponibles sur le site d'Apple.

L'iPad classique (10e gen) est l'entrée de gamme qui s'adresse principalement au grand public désireux de visualiser du contenu comme Netflix et YouTube.

L'iPad mini (6e gen) est idéal pour ceux qui désirent un petit écran et un peu plus de puissance que l'iPad classique.

L'iPad Air (M2) est un peu plus puissant qu'un iPad classique.

L'iPad Pro (M4) est destiné aux professionnels du son et de l'image qui veulent bénéficier de la meilleure puce d'Apple sur une tablette.

Il faut donc garder en tête que l'iPad Pro M4 n'est pas vraiment destiné au grand public, quand bien même ce dernier serait certainement très satisfait de la tablette d'Apple. C'est pourquoi l'iPad Pro de 2024 dispose d'excellentes performances comme en témoignent nos benchmarks lancés sur notre exemplaire de test.

© Julian Madiot / Apple

© Julian Madiot / Apple

Sans surprises, l'iPad Pro M4 explose les précédents résultats dominés par des appareils comme l'iPhone 15 Pro ou l'iPad Pro M2. Le grand public n'y trouvera pas forcément son compte (les précédents iPad Pro étaient déjà suffisamment puissants pour un usage quotidien même avec des jeux vidéo), mais les professionnels bénéficieront d'une vitesse d'exécution bien meilleure pour le traitement et la sauvegarde de leurs projets comme des fichiers 3D, des dessins ou des compositions musicales. Nous émettons cependant quelques réserves sur la chauffe qui peut s'avérer très prononcée lorsque l'iPad Pro M4 est beaucoup sollicité (notamment sur un jeu comme Honkai : Star Rail avec les graphismes à fond).

Pour autant, ces énormes performances se bloquent face à une question : un iPad Pro peut-il remplacer un Macbook ou tout autre ordinateur portable ? Dans les faits, l'utilisation du Magic Keyboard couplée à l'iPad Pro M4 suffit à simuler un environnement professionnel. La machine est puissante et dispose de nombreuses applications qui peuvent être utilisées pour le travail. En réalité, le prix d'un tel combo tablette + souris se rapprochant fortement du tarif d'un Macbook Air, nous aurions plutôt tendance à conseiller ce dernier.

Nous avons également pu tester le nouvel Apple Pencil Pro. Ce dernier inclut notamment plusieurs fonctionnalités qui raviront les dessinateurs en herbe avec, par exemple, l'ajout de la fonction de rotation du crayon lorsque vous dessinez sur une application. Très pratique lorsque l'on utilise une brosse très épaisse ! Autre fonction plus anecdotique : l'ajout d'une ombre portée du Apple Pencil Pro lorsque ce dernier s'approche de l'écran. Enfin, il est possible de retrouver l'Apple Pencil Pro au sein de l'application "Localiser" si vous veniez à l'égarer. Plutôt pratique. Dommage cependant que ce dernier soit uniquement prévu pour le nouvel iPad Pro M4 et le nouvel iPad Air M2.

Une très bonne autonomie pour une recharge qui prend son temps

Une tablette à destination des professionnels se doit de disposer d'une bonne autonomie afin d'être utilisée longtemps, notamment pendant les déplacements. Bonne nouvelle : l'iPad Pro M4 nous a totalement conquis pendant notre semaine de test et nous n'avons jamais ressenti un cruel manque de batterie sur la tablette d'Apple.

© Julian Madiot / Apple

L'iPad Pro M4 a tenu entre 15 et 17h durant nos journées de test. Ces dernières étaient ponctuées d'applications comme Genshin Impact, Spotify, Twitch, YouTube, Final Cut ou encore Honkai : Star Rail. Un mix donc d'applications assez gourmandes en ressources et d'autres plutôt simples à exécuter qui nous a permis de profiter des capacités de l'iPad pendant un peu plus d'une journée avant de passer par une recharge.

Et c'est là l'un des points noirs de l'iPad Pro M4 : sa vitesse de charge. Outre le fait qu'aucun blog chargeur ne soit fourni dans la boite, la dernière tablette professionnelle d'Apple se recharge très lentement. Comptez un peu moins de 2h pour passer de 0 à 100% avec le câble inclus dans la boite et un bloc de charge compatible.

Notre conclusion au test de l'iPad Pro M4

Encore une fois, Apple s'en tient à sa recette en reprenant les bonnes idées de sa précédentes tablettes professionnelles et en améliorant certains points. Si le précédent iPad Pro disposait déjà d'excellentes performances, ces dernières sont rapidement dépassées par celles du nouvel iPad Pro de 2024.

Pourtant, l'iPad Pro M4 se frotte toujours bel et bien à son prédécesseur et nous aurions plutôt tendance à conseiller ce dernier dont le prix a bien baissé depuis sa sortie. Les graphistes professionnels apprécieront cependant l'acquisition du nouvel iPad Pro M4 couplé au nouvel Apple Pencil Pro. Les utilisateurs plus "occasionnels" trouveront, quant à eux, leur compte avec un iPad moins puissant comme la gamme principale ou l'iPad Air.

Il n'en reste que l'iPad Pro étonne de par sa finesse et ses performances susceptibles d'inciter de nombreux professionnels à remplacer leur ordinateur portable par la tablette d'Apple. A condition cependant de supporter le poids assez massif du nouveau Magic Keyboard par rapport à des PC légers comme un Macbook Air.