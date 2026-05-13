Si vous demandez à ChatGPT de vous donner un nombre au hasard, il répondra (presque) toujours par celui-ci

Cette simple expérience démontre bien que l'IA n'est pas forcément dotée d'une personnalité ou d'une capacité à gérer les aléas.

L'intelligence artificielle a beau progresser sans arrêt, elle ne demeure pas sans failles. Alors que la course entre OpenAI, Google et Anthropic ne cesse de s'accélérer, certains internautes s'évertuent à faire des expérimentations avec l'IA. C'est ainsi que certains ont pu remarquer que ChatGPT, le leader dans le domaine de l'intelligence artificielle, pouvait être totalement prédictible.

Pour réaliser cette expérience, il vous suffit d'envoyer un seul prompt à ChatGPT : "donne moi un nombre entre 1 et 100". Nul besoin de préciser davantage votre requête ou d'ajouter des consignes, ce simple prompt vous permet d'obtenir, quasiment à coup sûr, la même réponse à chaque fois.

En demandant à ChatGPT un chiffre entre 1 et 100, il y a de fortes chances que l'IA vous réponde toujours la même chose : 73. Durant nos tests, l'intelligence artificielle a répondu cinq fois à la question en utilisant le même chiffre : 73. Il n'y a qu'une seule fois où elle a échappée à notre vigilance en déclarant 42. Les amateurs de l'œuvre de science-fiction de Douglas Adams "Le Guide du voyageur galactique" apprécieront l'ironie...

Nous avons également soumis d'autres modèles d'IA que ChatGPT à ce petit test. Gemini (de Google) nous a également répondu 73 tandis que Claude (d'Anthropic) nous a répondu 37. Nous avons répété l'exercice plusieurs fois et les trois IA nous ont toujours répondu des chiffres assez semblables : 18, 37, 42 et 73.

Pour savoir pourquoi l'IA va toujours répondre ces chiffres, il suffit de lui demander ! Interrogés sur la question, Claude et ChatGPT nous ont expliqué que l'IA avait tendance à choisir des réponses proches de ce qu'un humain pourrait fournir. Des études ont notamment démontré que, dans le cas où il faut choisir un nombre entre 1 et 100, les réponses étaient plus régulièrement les mêmes : 18, 37, 42 et surtout 73.

L'IA n'invente rien et ne crée rien. Elle se contente de recracher les entrainements qu'elle subit, et donc, au fait que le chiffre 73 a une forte probabilité d'apparaitre dans une conversation entre humains qui choisissent un nombre au hasard. On aurait aimé vérifier tout de même...