4 élèves de CP sur 10 ne comprennent pas ce type de phrase : les résultats sont moins bons chaque année

Les élèves de CP ont de nouveau passé un test de compétences au milieu de l'année scolaire. Les résultats en français ne sont pas satisfaisants, surtout concernant la compréhension.

Ils étaient 776 000 élèves de CP à passer les évaluations de français et mathématiques en janvier dernier. Elles permettent de faire un point d'étape en milieu d'année pour mesurer l'évolution des acquis, quatre mois après celles des "Repères" lors de l'entrée en école primaire. Les professeurs peuvent ainsi identifier les besoins individuels de chaque élève et adapter l'apprentissage.

Les résultats sont en demi-teinte. En mathématiques, à la moitié de l'année scolaire, 8 élèves de CP sur 10 savent comparer des nombres, écrire des nombres entiers et placer un nombre sur une ligne graduée. La résolution de problèmes est la compétence qui pose le plus de soucis, maitrisée par seulement un peu plus de six élèves sur dix, mais globalement, en mathématiques, l'acquisition de ces compétences est en hausse par rapport à 2025.

D'un autre côté, en français, concernant la lecture et l'écriture, certains élèves ont encore de grandes difficultés. 5,7% à 8,6% des élèves ne sont pas aptes à de la lecture à voix haute, contre 7,2% des élèves qui ne sont pas encore en capacité de composer et de transcrire des syllabes. Une certaine stagnation est constatée. Si les compétences de compréhension orale et de connaissances du son des lettres sont plutôt majoritairement bien maitrisées, la "compréhension des phrases lues seul(e)" est moins acquise.

Cette dernière compétence correspond à une situation de lecture silencieuse dans laquelle l'élève doit lire seul une phrase et en comprendre le sens. Le nombre d'élèves qui savent "comprendre des phrases lues seul(e)" est même en baisse de 1 point par rapport à 2025, et ce taux était déjà faible cette année-là. Près de quatre élèves sur dix ne réussissent pas ce type d'exercice et ne comprennent pas comme il faut ce type de phrase (61,4% de niveau satisfaisant).

Depuis que les évaluations ont été mises en place en 2020, c'est même le pire résultat. Mais les filles réussissent mieux que les garçons sur cette compétence. En 2026, 63,6 % des filles atteignent le niveau satisfaisant, contre 59,8% des garçons, mais il est en baisse par rapport à l'an passé pour les deux.

Quelques exemples pour bien comprendre : les difficultés généralement rencontrées sont liées à des mots peu familiers, aux différentes façons de nommer des choses ou à des relations spatiales, temporelles ou additives. Dans la phrase "La souris est devant la cage", l'élève peut entourer une image où elle est dedans. De même, avec "l'étoile est dans le carré", il leur arrive de confondre les formes géométriques ou de ne pas bien les placer. Pour aider les élèves, il est notamment recommandé de faire du repérage d'indices, de classer les informations ou de les faire dessiner ce qu'ils ont lu.