Aliexpress : pourquoi les prix de vos commandes explosent ?

L'Assemblée nationale a adopté mercredi dernier une proposition de loi visant à endiguer le développement de l'ultra fast-fashion. Découvrez son impact financier sur des plateformes comme AliExpress.

L'unanimité a tranché mercredi dernier. Les sénateurs ont adopté une proposition de loi face à l'essor de l'ultra fast-fashion, deux ans et demi après son dépôt. Cette loi présente un rôle sociétal, éthique et environnemental fort. Le secteur textile représente en effet près de 10% des émissions de gaz à effet de serre. En réaction, les prix explosent sur les plateformes de fast-fashion.

Une loi qui pénalise financièrement les plateformes de fast-fashion

Concrètement, le texte prévoit un malus financier pour les grandes plateformes internationales comme Aliexpress, mais aussi européennes comme Kiabi. Plus précisément, deux critères cumulatifs définissent le périmètre de ce qu'elle appelle "la mode ultra-express", à savoir les "volumes de vêtements mis sur le marché" ainsi que "l'incitation à réparer", précise TV5 Monde Info.

Ce malus "pourra aller jusqu'à 20 euros par pièce en 2030" selon le Figaro. Le plafonnement à 50% du prix hors taxe du produit est également maintenu. La loi exige enfin que les entreprises concernées mentionnent explicitement sur leur site des messages de prévention, encourageant "à la sobriété, au réemploi, à la réparation".

Les prix explosent sur les plateformes : l'exemple de AliExpress

Ces mesures engendrent, sans surprise, une flambée des prix sur certaines plateformes comme AliExpress. Le prix de tous ses produits a augmenté, voire "presque doublé", s'indigne un consommateur sur Reddit. Cette soudaine augmentation peut également avoir pour origine une deuxième mesure : la taxe française de 2 euros sur les petits colis importés en Union Européenne.

Ces produits ont vu leur prix augmenter récemment sur AliExpress. © AliExpress

Est-il possible de contourner ces taxes ?

Comme le rapporte le Figaro, Charles Fournier, député et membre du parti Les Écologistes, craint des risques de contournement de ces taxes par les plateformes : "Demain, Shein pourra limiter artificiellement le nombre de références visibles à un instant donné".

Les plateformes ont également pris l'habitude de contourner la taxe sur les petits colis en les faisant atterrir en Belgique ou aux Pays-Bas, avant d'être acheminés par camion jusqu'au sol français. Cependant, cette manœuvre ne sera plus possible à partir du 1er juillet 2026 : une taxe forfaitaire européenne de 3 euros s'appliquera sur chacun de ces petits colis importés dans le sol de l'Union Européenne.

Du côté des consommateurs, l'utilisation d'un VPN ne permet pas non plus de contourner la juridiction.