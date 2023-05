Vous les avez chez vous et cela perturbe votre WiFi, éloignez-les autant que possible

Il y a certains appareils que vous avez chez vous qui peuvent perturber votre réseau Wi-Fi. Lenteurs, pertes de connexion, ces appareils sont de véritables nuisances pour votre Internet sans fil.

La manière la plus courante de nous connecter à Internet est via les réseaux WiFi, car de nombreux appareils ne peuvent être connectés par câble, comme les smartphones, les tablettes et de nombreux dispositifs liés à la domotique. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir un bon réseau WiFi sans fil chez soi, pour avoir la meilleure stabilité, couverture et vitesse possible.

Premier ennemi : le micro-ondes

Mais si vous avez un micro-ondes à proximité, vous pouvez rencontrer des problèmes. Mais, pourquoi est-il si important d'éloigner le micro-ondes de tout appareil qui se connecte au Wi-Fi? La raison est qu'il utilise la fréquence de 2,45 GHz, là où le Wi-Fi utilise celles de 2,4 GHz et de 5 GHz. Sur la première, le micro-ondes va causer des interférences. Cela peut entraîner des problèmes de connexion pour un ordinateur ou tout autre appareil, une perte de vitesse...

Aujourd'hui, il est très courant d'avoir des appareils intelligents également dans la cuisine. Par exemple, d'autres appareils électroménagers, des ampoules, des prises, des haut-parleurs intelligents... Cela signifie que les interférences causées par le micro-ondes peuvent être un problème.

Le micro-ondes est-il toujours aussi nuisible? Non, car le micro-ondes n'affecte que la bande des 2,4 GHz. La plupart des appareils actuels supportent la double bande, comme un ordinateur ou un téléphone mobile, de sorte que vous pouvez vous connecter à la bande des 5 GHz et éviter les interférences. Il y a même des téléphones qui sont triple bande. Le problème est que les dispositifs de domotique, comme les ampoules et les prises intelligentes, fonctionnent généralement seulement sur la bande des 2,4 GHz. D'où l'importance de ne pas connecter certains de ces appareils près d'un micro-ondes. Chaque fois que vous l'utilisez, vous pourriez avoir des problèmes d'interférences et de coupures.

Deuxième ennemi : le babyphone

Le micro-ondes n'est pas le seul appareil qui peut causer des interférences avec le Wi-Fi à la maison. Un autre appareil pourtant destiné à nous faciliter la vie peut aussi poser problème. Le babyphone ! La raison est la même que pour le micro-ondes : les babyphones utilisent également la bande de fréquence de 2,4 GHz. Dans le cas d'un babyphone et d'un routeur Wi-Fi, si le babyphone transmet des données (par exemple, l'audio ou la vidéo du bébé) pendant que le routeur tente également de transmettre des données (par exemple, une vidéo en streaming ou un téléchargement), les deux ensembles de données peuvent entrer en conflit, provoquant une dégradation du signal Wi-Fi.

C'est pourquoi il est souvent recommandé de placer le routeur Wi-Fi et le babyphone aussi loin que possible l'un de l'autre, ou d'utiliser des appareils fonctionnant sur des bandes de fréquence différentes si possible.

Troisième ennemi : les dispositifs Bluetooth

D'autres dispositifs fonctionnent également sur cette bande de fréquences et peuvent causer des problèmes : les appareils Bluetooth. Lorsqu'un dispositif Bluetooth est actif, notamment lorsqu'il est en cours de jumelage ou de transfert de données, il peut créer une "congestion" sur la bande de 2,4 GHz, ce qui peut à son tour causer des interférences avec le signal Wi-Fi.

Cependant, il est important de noter que les technologies modernes Bluetooth et Wi-Fi ont été conçues pour coexister et minimiser les interférences mutuelles. Par exemple, le Bluetooth utilise une technique appelée "évitement adaptatif des fréquences" pour éviter les canaux déjà utilisés par le Wi-Fi. De même, le Wi-Fi utilise une technique appelée "saut de fréquence" pour passer rapidement d'un canal à l'autre, minimisant ainsi les chances d'interférence avec le Bluetooth.

Quatrième ennemi : les miroirs

Etonnant, non ? Les signaux Wi-Fi sont essentiellement des ondes radio qui peuvent être absorbées ou réfléchies par différents matériaux. Les miroirs, qui ont une surface réfléchissante en raison d'une fine couche de métal à l'arrière du verre, peuvent réfléchir ces signaux Wi-Fi, ce qui peut causer des interférences et une diminution de la force du signal. En outre, si un miroir est placé entre votre routeur Wi-Fi et l'appareil avec lequel vous essayez de vous connecter, il peut créer une sorte de "zone morte" où le signal Wi-Fi est particulièrement faible ou inexistant.

Que faire alors ?

Si vos appareils Wi-Fi prennent en charge la bande de fréquence de 5 GHz (ce qui est le cas de nombreux routeurs modernes), vous pouvez configurer votre réseau pour utiliser cette bande de fréquence, qui est généralement moins encombrée et ne subit pas d'interférences des micro-ondes, dispositifs Bluetooth et autres babyphones. Et d'autre part, il est recommandé d'éviter de placer votre routeur Wi-Fi près de grands miroirs ou d'autres grandes surfaces métalliques si vous voulez obtenir le meilleur signal possible.