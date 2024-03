Taylor Swift et Elon Musk sont très en colère contre un internaute, ils cherchent le faire disparaître du web

Mais qu'est-ce qui peut bien pousser Taylor Swift et Elon Musk à vouloir la peau d'un simple étudiant sur Internet ?

Alors que tout semble les opposer, la chanteuse Taylor Swift et l'entrepreneur Elon Musk semblent bien s'entendre sur une motivation précise : faire tomber un internaute du nom de Jack Sweeney. Les deux personnalités semblent en effet depuis quelques semaines vouloir à tout prix faire fermer les comptes de cet internaute qu'on pourrait qualifier de "lambda", quitte à en passer par la justice. D'après le Washington Post, l'avocat de Taylor Swift a récemment envoyé une lettre de recours à Jack Sweeney, arguant que ses opérations "causent des dommages directs et irréparables, autant physiques qu'émotionnels" à la star. Dans la lettre adressée à Sweeney, il lui est ainsi ordonné de stopper tout comportement de poursuite et d'harcèlement sous peine de recevoir des actions légales de la part des célébrités concernées.

Le jeune homme d'une vingtaine d'années, encore étudiant en Floride, a aussi provoqué l'ire d'Elon Musk. Le compte de Jack Sweeney (@Jxck_Sweeney) a d'ailleurs été un temps banni de Twitter, devenu "X" depuis le rachat de Musk à coups de milliards de dollars. Le patron de Tesla et de SpaceX a même récemment apporté son soutien à Taylor Swift, estimant début février que Jack Sweeney "est une horrible personne" et que "Taylor Swift a raison de se faire du souci".

Pourquoi tant de haine ? Peut-être parce que le jeune homme n'est pas si inconnu sur internet. Ce dernier s'est spécialisé dans un domaine bien précis et assez incongru : retracer les vols d'avions privés sur la Toile pour fournir des données précises sur les déplacements de ces derniers. A l'instar du compte @laviondebernard en France, qui a récemment défrayé la chronique en pointant sur Instagram les déplacements du milliardaire Bernard Arnault, Jack Sweeney a développé un robot capable de tracer les jets privés d' oligarques russes, mais aussi ceux de Musk et Swift. De quoi observer que ces derniers font régulièrement des trajets ridiculement courts à bord de leurs jets, avec une pollution au kilomètre totalement démesurée.

Interrogé sur le sujet, Jack Sweeney a déjà annoncé que ses publications sur les réseaux sociaux avaient pour unique but d'alerter sur les activités ultra polluantes des milliardaires. Et il semble serein, même quand deux personnalités aussi riches qu'influentes que Taylor Swift et Elon Musk sont à ses trousses : rien ne garantit en effet qu'une plainte puisse aboutir sur ses activités.

L'ensemble des informations concernant les vols de jets privés est accessible au grand public, et Jack Sweeney ne fait que les centraliser sur ses plateformes et réseaux sociaux. L'activiste continue de poster aujourd'hui sur de multiples plateformes comme Threads, Facebook ou Instagram.