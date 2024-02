Faire vos courses en ligne chez cette célèbre enseigne vous coûtera moins cher qu'en magasin

UFC-Que Choisir a enquêté sur les différences de prix de vos courses lorsque vous commandez en ligne et vous déplacez en magasin.

Faire ses courses en ligne est désormais chose courante pour de nombreux Français. Pour ceux qui n'habitent pas à proximité d'une grande surface, l'application officielle des enseignes est une aubaine pour pouvoir regarder les prix et éventuellement faire des courses sans avoir à prendre la voiture. Les solutions de drives sont également très plébiscités par de nombreux utilisateurs qui ne veulent pas perdre du temps dans les allées et rayons des magasins. Il leur suffit alors de simplement effectuer une commande de leur liste de courses et de payer ces dernières pour aller les récupérer sur le parking des grandes enseignes.

Pourtant, des utilisateurs s'interrogent parfois sur la rentabilité d'un tel phénomène. Quel intérêt auraient les grandes surfaces à proposer ce servir qui les privent d'éventuels achats inopinés de la part de leur clientèle perdue dans leurs rayons ? Les membres de l'association UFC-Que Choisir ont décidé d'enquêter pour vérifier si faire ses courses en ligne était forcément plus onéreux que de se rendre en magasin. Le résultat de leur dernière enquête s'est révélé très surprenant sur bien des points.

Si la livraison à domicile entraîne des frais (qui sont dégressifs en fonction du montant de vos courses) qui rendent plutôt chères vos courses, le drive n'a pas cet écueil. Pour réaliser son enquête, l'UFC-Que Choisir s'est basé sur une vague variété de produits répartis à travers plus de 1300 magasins de multiples enseignes comme Leclerc, Carrefour, Casino, Monoprix, Auchan, Intermarché et les enseignes système U. Le prix moyen des courses effectuées en ligne par rapport à ces mêmes courses effectuées en magasin variait relativement peu... A l'exception d'une enseigne.

Le prix moyen en magasin par rapport au prix moyen en drive varie généralement en 0% (pour Leclerc) et 1% (pour Monoprix). Carrefour et Auchan affichent également une petite plus value sur les prix en drive avec respectivement +0,3% et 0,8%. Seuls Intermarché et le supermarchés U affichent des prix en magasin moins élevés que leurs équivalent en drive avec respectivement -0,3% et -0,7%.

L'enseigne Casino en revanche, bat tous les records de l'enquête. Les prix des produits en magasin seraient en moyenne 17% plus chers par rapport aux prix des mêmes produits commandés en solution drive. Interrogé sur le sujet par l'UFC-Que Choisir, Casino confirme également cet écart de tarifs "même si elle tend à se réduire."

L'enseigne indique cependant que ses propres relevés s'avèrent un peu moins importants et se rapprochent plutôt de l'ordre d'un prix plus élevé de 9% en magasin. L'explication ? L'enseigne propose des tarifs identiques pour tous ses drives de France métropolitaine, à l'exception de l'Ile-de-France et son site de commande affiche des prix plus bas qu'en magasin. Une stratégie pour attirer de nouveaux clients ?