"Ne les installez pas" : l'avertissement de Google concernant ces applis de protection très populaires

Une liste de précautions est à respecter pour s'assurer de rester en sécurité.

Dans un monde de plus en plus connecté, les solutions pour protéger nos données personnelles sont nombreuses. Toutes ne se valent évidemment pas, mais l'une d'elles à le vent en poupe depuis plusieurs années, au point de devenir indispensable pour certains utilisateurs. Nous parlons bel et bien des célèbres VPN, devenus véritablement viraux depuis l'arrivée massive de contenus sponsorisés ces derniers mois.

Il faut dire que l'actualité a également bien profité aux VPN, qui ont connu un gain de popularité sans précédents depuis la mise au ban des sites pour adultes dans plusieurs pays. Hélas, tous les VPN ne se valent pas et Google met aujourd'hui en garde face à ces outils qui peuvent autant être pratiques que dévastateurs pour votre sécurité.

Dans l'un de ses derniers billets de blog, Google met en garde ses utilisateurs à travers le monde. De plus en plus de personnes malintentionnées profitent de l'essor des VPN pour distribuer leurs propres applications de réseau privé. Hélas, ces dernières n'ont rien d'officiel et se déguisent parfois en véritables VPN pour installer des virus et autres malwares sur votre appareil.

Afin de vous assurer de disposer d'un VPN efficace et sûr, il convient de suivre une liste de règles assez précises :

Ne téléchargez pas de VPN en dehors des boutiques d'applications officielles. Evitez au mieux d'utiliser des VPN gratuits. N'utilisez que des VPN reconnus et certifiés par d'autres organismes ou experts sur le sujet. Assurez-vous que l'option "Play Protect" soit bien activée si vous êtes sur Android (cette option est activée par défaut). Si des VPN demandent des autorisations étranges (comme l'accès à votre liste de contacts), ne les installez pas. Le port USB de la télévision ne sert pas qu'à regarder des films depuis une clé, voici tout ce que vous pouvez faire avec

Les électriciens le répètent : il ne faut jamais installer une multiprise à cet endroit précis de la maison

En plus de l'alerte de Google, c'est une académie de défense contre les menaces en ligne, la CISA, qui a réagi sur le sujet. Cette dernière a rappelé "qu'une grande partie des VPN gratuits ou avec des accès promotionnels soulèvent des questions concernant la sécurité et la confidentialité de vos données". Il est donc plutôt recommandé d'opter pour des solutions reconnues et payantes comme NordVPN ou ProtonVPN qui disposent tout de même d'essais gratuits.