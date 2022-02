Quelle classe choisir dans Lost Ark ? Notre guide

Lost Ark est disponible depuis quelques jours, et marque l'un des lancements les plus réussis de l'année 2022. Le MMORPG free-to-play tout droit venu de Corée du Sud présente un système de classe unique, assez difficile à appréhender pour un nouveau joueur. On vous guide dans vos premiers pas.

Avec plus de 500 000 joueurs en moins de 24 heures, Lost Ark confirme son statut de gros poisson dans la mare des MMORPG. La création de SmileGate et Tripod Studio nous avait déjà montré son potentiel dès sa sortie il y a un peu plus de trois ans en Corée du Sud. Le jeu a depuis rencontré un succès monstre en Asie du Sud-Est, qui a poussé Amazon Games à s'associer avec ses créateurs pour l'exporter en Occident sous la forme d'un free-to-play. Une opération à succès puisque le jeu comprend déjà près d'un demi-million de joueur pour son accès anticipé. Une quantité de joueurs qui doivent découvrir son gameplay unique et son système de classe particulier, avec pas moins de 15 classes différentes. Si vous ne savez pas encore quelle classe choisir, nous vous avons décrypté toutes les classes afin de vous aiguiller dans ce choix d'importance.

Les Assassins

La Sanguelame

Avec ses trois lames et ses pouvoirs de démoniste, la Sanguelame est l'un des DPS les plus puissants du jeu. Avec des buffs de vitesse d'attaque et ses combos ultrarapides, elle est redoutable en PvP, un peu moins en PVE. Il s'agit de vraies classes "glass-cannon", avec des dégâts très élevés mais peu résistante. Loin d'être une des plus faciles à jouer, la Sanguelame est néanmoins assez accessible. Elle possède des dégâts de zone décents et frappe très fort sur les entités seules. Petit défaut, la Sanguelame a une variété de build assez réduite, en raison de l'équilibrage de ses sorts.

La Démoniste

Toujours dans le domaine des assassins, les Démonistes sont eux aussi des DPS assez coriaces. Ils allient des compétences magiques et différentes techniques de combat au corps à corps, leur permettant d'avoir d'excellents dégâts sur les groupes d'ennemis et contre les entités seules. Tout comme la Sanguelame, le Démoniste est une classe assez fragile, qui peut se transformer en démon une fois sa jauge des Ombres remplies. En forme démon, la Démoniste est plus résistante et frappe très, très fort. C'est aussi l'une des classes avec les sorts les plus flashy et qui est assez facile à jouer, ce qui pourra convaincre beaucoup de joueurs. Elle est assez faible en PvP. Elle possède aussi une quantité de build possibles très variés.

Les Guerriers

Le Berserker

Le Berserker est assez clairement l'équivalent du guerrier classique dans tout MMORPG. Il possède une immense épée qu'il utilise pour venir a bout de nombreux ennemis. En combattant, le Berserker remplit sa rage afin de se transformer en...Berserker. Sous cette forme, il est redoutable contre les vagues d'ennemis, mais il aussi relativement bon en PvP. C'est une classe assez facile à jouer, avec des animations assez lentes et des cooldowns assez longs quand il s'agit de burst une cible.

Le Paladin

Le Paladin est une classe mi-DPS mi-support dans Lost Ark. Bien que cette classe bénéficie de dégâts décents en début et au milieu de partie, il excelle dans son rôle de support dans les activité haut niveau. A vrai dire, un Paladin DPS est extrêmement faible en fin de jeu. Il utilise ses compétences pour donner des bouclier à ses alliés et leur faire profiter de divers bonus de dégâts et de survivabilité. Son DPS correct lui permet de monter en niveau assez facilement, et c'est une classe relativement facile à jouer.

Le Pisto-lancier

Le Pisto-lancier est l'un des si ce n'est le meilleur tank de Lost Ark. Il peut sans souci absorber les dégâts des boss les plus coriaces, et possède aussi des dégâts en burst assez solide. Il s'agit d'un style de jeu assez particulier réservé à ceux qui apprécient être en première ligne. Il possède très peu de mobilité et sa capacité de déplacement est, fait très rare dans Lost Ark, un saut en arrière. Cela étant dit, il est relativement facile à jouer et est tout simplement le meilleur tank du jeu.

Les Martialistes

L'Essentialiste

L'Essentialiste est une classe spécialisée dans le CC (crowd-control), son kit dispose de nombreux moyens d'étourdir, de ralentir et plus globalement de contrôler les vagues d'ennemis. En combattant, il cumule des Chakras qui lui permettent de débloquer des compétences Esotériques qui lui donnent un bon montant de dégâts. Il est aussi très mobile, ce qui en fait l'une des classes les plus utiles en PvP, son rôle étant d'aller perturber les healers et les DPS de l'équipe ennemie. Cependant, il possède peu de statistiques défensives et dépend beaucoup de son passif pour être efficace, et est assez faible en PvE.

Les Elémentistes

Les Elémentistes sont eux aussi une classe disposant de beaucoup de mobilité. Contrairement aux Essentialistes, ils excellent en tant que DPS grâce à leurs compétences ultrarapides et leurs attaques élémentaires. Ils sont très prisés en PvP, possédant un burst assez conséquent permettant de venir à bout d'ennemis assez rapidement. Cela étant dit, ils sont assez limités en PvE, puisque leurs fenêtres de dégâts sont assez courtes, mais très efficaces. En attendant vos compétences, vous risquez de vous retrouver souvent inactifs sur le champ de bataille. Ils sont aussi très fragiles.

Le Pugiliste

Pas besoin d'épée, de hache ou de magie pour venir à bout de vos adversaires. Le Pugiliste utilise ses poings pour venir à bout de ses ennemis, combinant des dégâts soutenus avec une grande capacités à déséquilibrer ses ennemis, ce qui est très utile dans un groupe de PvE. Il peut aussi donner des buffs à ses alliés et debuffs les ennemis. C'est une classe assez solide, avec beaucoup d'utilité en PvE, mais qui demande un peu plus d'investissement pour être maîtrisée que d'autres

Le Spirite

Le Spirite est tout simplement le meilleur DPS en PvP du jeu. Il s'agit d'un DPS au corps à corps, s'appuyant sur sa mobilité et ses dégâts colossaux pour porter son équipe à la victoire. En PvE, c'est aussi un choix très solide, malgré sa grande fragilité. Cependant, le Spirite est aussi l'une des classes les plus dures à maîtriser du jeu. Il faut investir du temps pour prendre en main son kit assez complexe et s'habituer à ses rotations de sorts. Mais avec beaucoup de motivation et de temps, les résultats en PvP peuvent être phénoménaux.

Les Tireurs d'Elite

La Fusilière

Si vous jeter au coeur de la mêlée n'est pas vraiment de votre goût, la Fusilière est faite pour vous. Son kit repose sur la rotation entre ses trois armes, pistolets, fusil à pompe et fusil de sniper, qui lui permettent d'être efficace à toutes les distances. Ces rotations sont assez difficiles à maîtriser mais son gameplay peut s'avérer très gratifiant avec un peu de pratique. C'est un DPS aussi solide en PvE qu'en PvP, peu résistant mais dévastateur.

L'Artilleur

L'Artilleur est la classe explosive de Lost Ark. Entre grosses explosions, résistance relative et gameplay extrêmement amusant, c'est un choix solide dans n'importe quelles situations. Il est extrêmement efficace dans les activités PvE, même en fin de jeu, en s'imposant comme un DPS solide avec un gros potentiel de burst. Il possède une mobilité relativement réduite, surtout pendant sa capacité ultime, mais possède de nombreux sorts anti-CC.

Le Franc-tireur

Tout comme la Fusilière, le Franc-tireur possède trois armes, des pistolets qui lui offrent de la mobilité, des buffs et des debuffs, un fusil à pompe qui constitue l'essentiel de son burst et de ses dégâts, et un sniper qui lui offre un peu de portée. Il possède moins de portée que la Fusilière mais compense par de nombreux buffs pour lui et son groupe et beaucoup de mobilité. Il doit néanmoins se mettre en danger pour faire le plus de dégâts possibles. C'est une classe qui n'est pas forcément très facile à maîtriser, et qui souffre un peu de sa comparaison avec la Fusilière.

La Salve-Implacable

Si vous êtes plutôt Robin des bois que Matrix, la Salve Implacable est faite pour vous. Armée de son arc, cette classe possède l'une des portées les plus élevées du jeu. Comparable au chasseur typique de tout MMO, il possède une grande mobilité et un gameplay assez simple et direct, lui permettant d'être l'une des classes les plus accessibles du jeu. Il possède un DPS plus que correct et est très prisé dans le contenu PvE de haut niveau.

Les Mages

Le Barde

Le Barde est l'une des classes de support les plus prisée du jeu. Avec son fort potentiel de soin, plus que celui du Paladin, elle est classée comme la classe Heal du jeu. Elle possède de nombreuses compétences de buffs et de debuffs, mais peu de dégâts ce qui rend son gain d'expérience en solo assez complexe. C'est une classe très recherchée dans les contenus PvP et PvE à tous les niveaux de jeu. En terme de gameplay, elle manque un peu du côté explosif et impressionnant qu'ont les autres classes.

La Sorcière

En maniant les éléments, la Sorcière est clairement le Mage du jeu. Avec son gros apport de DPS, sa faible mobilité, il s'agit d'une classe assez classique. Son style de jeu est assez direct, dévastez des groupes d'ennemis avec vos compétences de dégâts de zone, tout en restant à l'abris des sources de dégâts ennemies. C'est une classe relativement facile à jouer, efficace en PvE mais qui peut souffrir de son manque de mobilité en PvP.