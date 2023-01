Porteurs, compétences... Le guide de l'Emblème de Sigurd dans Fire Emblem Engage

Avec le système des Emblèmes, Fire Emblem Engage approfondit son combat et nous permet de retrouver certains anciens héros de son histoire. Voici notre guide sur l'Emblème de Sigurd

Acclamé par la presse pour son combat plus complet que jamais, Fire Emblem Engage tient son rang en tant que dix-septième entrée dans une franchise à la fois vénérable et légendaire. Un succès dû en grande partie au nouveau système des anneaux d'Emblème qui vous permet d'associer un ancien héros de la licence à l'un de vos personnages actuels, lui apportant des pouvoirs inédits et créant un lien fort entre les deux personnages. Seulement, pour venir à bout de tous les dangers qui menacent le continent d'Elyos, il vous faudra réunir douze Anneaux d'Emblème, dont celui du légendaire Sigurd, héros de Fire Emblem : Genealogy of the Holy War, que nous vous présentons ici.

Quelles sont les compétences de l'Emblème de Sigurd ?

L'Emblème de Sigurd est un Emblème spécialisé dans le combat à cheval, ce qui fait sens quand on considère le fait que notre ancien héros est le seul cavalier de tous les Emblèmes du jeu. Cette Anneau confère à son porteur d'énormes bonus de déplacement, la capacité de se déplacer après avoir effectué une action, et une attaque vous permettant de passer à travers les formations ennemies. Voici toutes ses capacités détaillées :

Compétence Sync : Trot : Permet au porteur de dépenser ses points de mouvement restant après une action.

Trot : Permet au porteur de dépenser ses points de mouvement restant après une action. Arme Engage : Ridersbane : Confère de gros bonus de dégâts aux unités montées.

Confère de gros bonus de dégâts aux unités montées. Compétence Engage : Gallop : Confère au porteur 5 points de déplacement supplémentaire, 6 si le porteur est une unité de type Dragon, et 7 si le porteur est une unité de Cavalerie.

Confère au porteur 5 points de déplacement supplémentaire, 6 si le porteur est une unité de type Dragon, et 7 si le porteur est une unité de Cavalerie. Attaque Engage : Override : Le porteur lance une attaque en traversant les ennemis sur une ligne droite. Les unités de type Dragon bénéficient de 20% de dégâts supplémentaires. Les unités Mystiques bénéficient d'un bonus de dégâts équivalent à 25% de leur Magie. Les adeptes Qi ont 20% de chance de casser leur cible.

Quels sont les meilleurs porteurs de l'Emblème de Sigurd ?

Bien que Sigurd soit la seule unité montée parmi les 12 Emblèmes de Fire Emblem Engage, il n'est pas uniquement adapté aux unités de cavalerie. Oui, ces-dernières profitent grandement du bonus de déplacement offert par Gallop, mais les unités de type Dragon pourront également bénéficier d'un grand bonus de dégât sur l'attaque Override. A tout cela, il faut ajouter le fait que le porteur de l'Emblème de Sigurd verra ses statistiques d'esquive relativement réduites, donc qu'il devra être relativement solide. Ce qui nous laisse deux porteurs de choix pour l'Emblème de Sigurd : Vander et Alfred.