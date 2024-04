Ce simple réglage m'a permis de booster la vitesse de connexion de ma Playstation, c'est aussi rapide que facile à activer

Télécharger des jeux ou profiter de vos titres en ligne sur votre console Playstation nécessite de disposer d'une bonne connexion. Un simple petit réglage permet pourtant d'améliorer la vitesse de cette dernière.

Tous les gamer ont déjà rencontré des problèmes avec leurs connexions internet. Bien que les consoles de jeux vidéo soient de plus en plus élaborées, elles ne sont pas à l'abri d'un mauvais signal provenant de votre routeur internet ou de votre fournisseur d'accès. Un comble lorsque l'on sait à quel point les parties de jeux vidéo en ligne peuvent être exigeantes en données.

Les jeux les plus consommateurs en connexion, comme les FPS compétitifs ou autres jeux massivement multijoueurs, requièrent généralement une très bonne connexion internet pour que vous puissiez briller lors de vos parties. Ne parlons même pas des téléchargements de jeux qui peuvent vous obliger à laisser votre console allumée pendant plusieurs heures afin d'être certain d'avoir correctement installé toutes les données du logiciel.

Si vous possédez une console Playstation 5 ou Playstation 4, il existe pourtant un réglage très facile à activer pour améliorer la qualité et la vitesse de votre connexion internet. Ce dernier est bien caché dans les options de votre console. Il vous permet pourtant de profiter de téléchargements plus rapide et d'une meilleur stabilité lors de vos parties en ligne... A condition que votre box internet soit compatible !

Pour améliorer la connexion de votre console, rendez-vous dans les paramètres de votre Playstation. Suivez encuite les menus Réseau > Configurer la connexion internet > Sélectionnez votre réseau Wi-Fi et cliquez sur le bouton des options pour la console. Vous y trouverez une option "bande de fréquence du Wi-Fi" où, par défaut, le 2.4 GHz est sélectionné. Passez donc au 5 GHz pour disposer d'une meilleure vitesse de connexion dès que votre console se reconnectera à votre box internet.

Notez que toutes les box ne sont pas compatibles avec les bandes de fréquences en 5 GHz. Si vous constatez que votre console ne parvient plus à se connecter à internet, vous devrez retourner dans les options et repasser en 2.4 GHz.