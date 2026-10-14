RTX 5090 : Nvidia cesserait de produire sa plus puissante carte graphique à cause de l'IA

Nvidia cesserait de produire la GeForce RTX 5090, sa carte graphique la plus puissante au prix exorbitant, et se tournerait vers l'industrie de l'intelligence artificielle.

D'après plusieurs sources, Nvidia, l'entreprise multinationale connue pour la conception de ses processeurs graphiques, cesserait de produire sa carte graphique haut de gamme pour se tourner vers l'industrie de l'intelligence artificielle. Cette annonce ne surprend qu'à moitié en raison de la crise actuelle des composants, liée à la croissance exponentielle des centres de données IA.

Nvidia has reportedly stopped RTX 5090 GPU production to prioritize more profitable AI chips used by data centers https://t.co/TjokZWYGtw — Dexerto (@Dexerto) October 12, 2026

Nvidia ferait un pas en arrière dans le marché des cartes graphiques

Cette annonce n'est pas encore confirmée par l'entreprise, mais elle n'est pas surprenante. Souvent critiquée pour son prix, la GeForce RTX 5090 de Nvidia commercialisée à un prix de départ de 2000 € depuis janvier 2025 pourrait bien disparaître du marché. Plus aucun modèle de RTX 5090 ne serait fabriqué, y compris les variantes "D" pour le marché chinois. Si cette hypothèse était avérée, la carte la plus performante de la marque ne serait plus que la RTX 5080 24 Go.

Nvidia voudrait profiter de l'industrie de l'IA

Un des composants de la RTX 5090, la puce GB202, est très prisée par l'industrie de l'IA. Une des hypothèses avancées par Tom's Hardware serait que Nvidia, en arrêtant la production de la RTX 5090, priverait l'industrie de l'IA de les acheter massivement pour récupérer cette puce à moindre coût.

Privés de ce modèle, les acteurs de l'IA n'auraient d'autre choix que de se tourner vers les RTX Pro, plus rentables pour le fabricant. Nvidia prendrait dès lors le risque de perdre sa position dominante sur le marché des cartes graphiques et du jeu sur ordinateur, pour profiter de la crise des composants.

Les possibles conséquences d'un abandon de la RTX 5090

Si une telle hypothèse est avérée, les RTX 5090 ne disparaîtraient pas du jour au lendemain dans le cas où leurs partenaires, distributeurs et revendeurs disposeraient de stocks. Pourtant, la disponibilité pourrait rapidement baisser en même temps que son prix augmenterait.

En attendant, Nvidia pourrait préparer un renouvellement de sa gamme GeForce RTX 50 Super, dont une RTX 5080 Super dotée de 24 Go de mémoire GDDR7. Leur lancement avait été repoussé en raison de contraintes d'approvisionnement en mémoire. Si la GeForce RTX 5090 cesse d'être produite, ce problème serait levé.