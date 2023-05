Une carte interactive vous montre à quoi ressemblait votre adresse il y a 750 millions d'années

Ce projet permet aux utilisateurs de se rapprocher d'un lieu spécifique et de voir comment il a évolué entre la période cryogénienne et aujourd'hui

Il y a environ 240 millions d'années, le bout de terre où est actuellement construite la Tour Eiffel, l'une des principales attractions de Paris, faisait partie du supercontinent connu sous le nom de Pangée. Et se trouvait donc sur le même continent que Brasilia, la capitale du Brésil. La géographie d'alors n'avait rien à voir avec la mer de bâtiments d'aujourd'hui ou même avec la répartition des terres que nous connaissons.

Si cette information ne vous permet pas encore d'imaginer la répartition géographique de la Terre préhistorique, une carte interactive peut être à la fois instructive et amusante. C'est avec cette idée qu'Ian Webster, conservateur de la plus grande base de données numériques sur les dinosaures au monde, a créé Ancient Earth, un outil qui permet de visualiser à quoi ressemblait votre adresse dans un passé lointain.

Sur cette carte interactive, les utilisateurs peuvent superposer les frontières actuelles aux formations géologiques du passé – et dans ce cas, le passé peut remonter jusqu'à 750 millions d'années. Les résultats sont étonnants. Le Brésil, par exemple, n'a pas encore le vaste océan Atlantique qui borde tout son littoral, et est séparé de l'Afrique par seulement quelques mètres.

Le plus amusant, cependant, est que dans ce mode de carte, les utilisateurs peuvent entrer une adresse spécifique, comme la rue de leur maison, ou une région plus large, comme une ville, un état ou un pays. Ensuite, ils peuvent naviguer à travers des dates allant de zéro à 750 millions d'années. Ou choisir de visiter des ères géologiques, comme l'apparition des premières algues vertes ou l'extinction des dinosaures. Actuellement, la carte offre 26 options de chronologie, remontant du présent à la période cryogénienne, avec des intervalles allant de 15 à 150 millions d'années.

Le projet s'appuie sur les données du Projet PALEOMAP, qui visait à illustrer le développement des plaques tectoniques des bassins océaniques et continentaux, ainsi que le changement de répartition des terres et de la mer au cours des 1100 derniers millions d'années. Ancient Earth est en anglais, mais peut être facilement utilisé avec l'aide du traducteur de pages Google. De plus, l'outil offre des fonctionnalités intéressantes, telles que des options d'affichage incluant la rotation du globe, l'éclairage, la couverture nuageuse et la ligne équatoriale. On peut zoomer pour mieux voir les limites géographiques et les périodes sélectionnées sont accompagnées d'un bref résumé de l'ère géologique à laquelle elles appartiennent. En outre, le projet graphique inclut des indications sur les dinosaures possibles vivant près de la zone sélectionnée et, en cliquant sur l'espèce, nous sommes dirigés vers une page avec plus d'informations.