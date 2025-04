Vous ne supprimez pas correctement vos SMS, voici comment procéder pour les effacer définitivement

Les mauvaises manipulations sont vite arrivées. Qui n'a jamais envoyé par erreur un message sans pouvoir le supprimer dans la foulée ? Ce problème touche à sa fin, grâce à Google.

Colère, frustration, honte... voilà trois sentiments qu'il nous arrive d'éprouver lorsque nous envoyons par erreur un message un peu mal fichu par SMS. Un scénario auquel personne ne peut prétendre échapper et qui concerne tous les possesseurs de smartphone en réalité. Une fois l'erreur faite, vous avez pu vous rendre compte qu'il était impossible de revenir en arrière et d'effacer votre message. Une contrainte que Google a cherché à supprimer.

Envie de corriger une faute d'orthographe ? De nuancer certains propos un peu expéditifs ? De supprimer totalement votre message ? Il est désormais possible de revenir en arrière et d'éviter ces traditionnelles sueurs froides qui nous accompagnent en cas de mauvaise manipulation. Fini la honte et l'embarras, puisque même après envoi, votre message peut désormais être modifié et effacé. Une fonctionnalité découverte par nos confrères d'Android Authority.

Google, avec son application Messages, consolide sa place parmi ses concurrents comme WhatsApp et Telegram. L'appli n'a pas manqué de s'inspirer de ces derniers en présentant la possibilité de supprimer les messages après leur envoi. Une fonctionnalité bien utile pour les utilisateurs, qui pourront naviguer sur le logiciel sans redouter la moindre mauvaise manipulation.

Pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité de Google, il vous suffit de cliquer sur votre message, d'appuyer sur l'icône de la corbeille puis de sélectionner l'option "Supprimer pour tout le monde". La nouvelle option ne pourra fonctionner que si l'émetteur ainsi que ses destinataires ont téléchargé la dernière version de l'application. Seuls les messages RCS, qui nécessitent Internet pour être envoyés, seront annulables. Les SMS et MMS classiques ne sont donc pas concernés.

Quelques contraintes sont toutefois à prendre en compte. Vous ne pourrez effacer le message que dans un délai de 15 minutes après l'envoi. Un temps relativement court qui demande une certaine réactivité aux utilisateurs.

Cette possibilité de supprimer son message sur Google Messages est en phase de test dans la version bêta. La fonctionnalité sera déployée pour tous les utilisateurs très prochainement, sans que la moindre date officielle n'ait été communiquée.