Bon plan Noël Nintendo Switch : le pack avec Animal Crossing en promo !

Vous avez raté les promotions Black Friday sur la Switch Lite ? Bonne nouvelle, l'une des réductions stars d'Amazon sur le pack Switch Lite + Animal Crossing est toujours en ligne. La console portable et le jeu de simulation de vie au grand succès sont proposés en promotion à 219,99 euros au lieu de 249,99 euros.

Depuis sa sortie, la Nintendo Switch Lite rencontre un succès fou. Adultes et enfants ont succombé à cette console portable que l'on retrouve ici avec Animal Crossing, l'un des jeux les plus vendus de 2020. La raison de ce succès ? Des personnages extrêmement attachants s'installant sur une île déserte où chacun peut créer sa communauté. Impossible de résister à ce monde imaginaire offrant à tous une bulle divertissante et féerique. Dans sa version Switch Lite, la console signée Nintendo permet de jouer partout. Débarrassée de la base qui la transforme en console de salon, cette caractéristique nomade par excellence est idéale pour les déplacements.

Console Switch Lite Nintendo Switch Lite Turquoise+AC+contenu Amazon 249,99 € 219,99 € Voir

Cdiscount 219,99 € Voir

Fnac 249,39 € 229,39 € Voir

Boulanger 299,99 € 249,99 € Voir

Darty 260,21 € Voir

Un bon plan sur une console incontournable

En revanche, elle ne peut être raccordée à une TV. Avec ses dimensions discrètes (22,4 × 11,4 × 8,4 cm) et son poids plume (615 grammes), elle peut être de tous les voyages. Pour profiter de cette console et de ce jeu tendance, il vous suffit de télécharger Animal Crossing avec le code dédié et de vous lancer dans l'aventure. Un abonnement gratuit de 3 mois à Nintendo Switch Online offre de nombreux avantages dont celui de jouer en ligne. Cette promo à 219 euros est affichée ces dernières heures sur Amazon ou CDiscount. Si vous cherchez une console Nintendo Switch pour le salon, des promos sont aussi en cours.

Console Nintendo Switch Animal Crossing Amazon 395,99 € 369,99 € Voir

Cdiscount 369,99 € Voir

Fnac 369,39 € Voir

Darty 473,20 € Voir

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

A noter que la version Switch classique est également proposée en promo sur CDiscount via une cagnotte de 40 euros offerte pour un prochain achat. Cette promo est valable sur un pack Nintendo Switch + Animal Crossing affiché à 369 euros, son prix habituel. De quoi y ajouter un jeu à prix réduit ?! A vous de choisir...