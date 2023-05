Dyson dévoile un produit "jamais réalisé auparavant"

Il ne nettoiera pas votre moquette ni ne séchera vos mains, mais Dyson estime que son nouveau produit est une véritable innovation - grâce à une caractéristique unique.

Le fondateur de Dyson, Sir James Dyson, est tellement confiant qu'il a déclaré que le système au cœur du nouveau produit est "parfait". Lors d'un événement la semaine dernière, l'entrepreneur et inventeur britannique a présenté le Dyson Airstrait.

C'est un lisseur de cheveux - mais pas comme on en a l'habitude. Bien sûr, il a l'air sophistiqué, en bronze et bleu nuit. Mais l'Airstrait élimine la caractéristique clé généralement considérée comme fondamentale dans les lisseurs : deux plaques chauffantes qui pressent et coiffent les mèches de cheveux.

Dyson pense avoir trouvé un remplaçant aux plaques chauffantes qui peut coiffer les cheveux tout aussi bien. Ce substitut est...de l'air. Beaucoup d'air, propulsé très rapidement et très précisément ciblé. "Avant même de commencer à concevoir ce produit, nous avons passé beaucoup de temps à comprendre la science des dommages capillaires, comment garder les cheveux brillants et lustrés et comment les garder forts", a déclaré M. Dyson.

La clé pour donner un nouveau look à vos cheveux serait de rompre les liaisons hydrogène dans les cheveux et de les "réinitialiser". Il y a deux façons de le faire : par la chaleur ou par l'humidité. Mais trop de chaleur peut créer des frisottis, des cheveux volants et ternes. L'Airstrait est principalement conçu pour diriger des jets d'air à haute pression sur des cheveux chargés d'humidité pour rompre ces liaisons et, ce faisant, dompter les boucles, les spirales et les ondulations. "Vous lissez et séchez en même temps sans utiliser de plaques chauffantes", a déclaré M. Dyson. "Et la température de l'air est très précisément contrôlée, donc vous n'endommagez pas les cheveux et ne gaspillez pas de chaleur."

Le prix de l'Airstrait n'a pas encore été annoncé, mais il ne sera pas bon marché. Le Corrale de Dyson, un lisseur de cheveux sans fil, se vend à 699 $ et l'Airstrait devrait être un cran au-dessus. D'autant plus que Dyson a décrit le nouveau produit comme quelque chose que "personne n'a fait auparavant".

L'Airstrait dispose également d'une fonction de séchage des cheveux - si vous voulez de la chaleur supplémentaire. Il s'éteint également de lui-même s'il reste inactif, par mesure de sécurité. L'Airstrait est un appareil élégant, mais il a un aspect et une sensation familiers.

On ne peut pas en dire autant de certaines des autres récentes sorties de Dyson. Les écouteurs purificateurs d'air Dyson Zone ont étonné pour leur look audacieux à la Mad Max avec une visière en plastique qui couvre la bouche. Dyson estime que ses filtres sur la Zone aspirent 99% des particules jusqu'à 0,1 micron, ce qui est plus petit que les fumées d'échappement.

L'Airstrait fait partie d'un investissement de 885 millions de dollars que la firme fondée en Grande-Bretagne - mais maintenant basée à Singapour - investit dans 20 nouveaux produits de beauté qui seront lancés au cours des quatre prochaines années.