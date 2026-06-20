Alerte sur les volcans éteints : ils pourraient entrer en éruption, une découverte scientifique change la donne

Et si les volcans éteints ne l'étaient pas vraiment ? C'est ce que suggère une nouvelle étude qui met également en exergue un phénomène inquiétant.

Les volcans peuvent être actifs, comme environ 1500 sur Terre, endormis, voire éteints. Le sommeil correspond à une phase de repos qui s'étend dans la durée et pendant laquelle les réservoirs se rechargent, alors que lorsqu'ils sont éteints, ils sont censés ne plus être en activité. En France métropolitaine, les volcans sont tous considérés comme endormis ou éteints. La dernière éruption remonte à il y a environ 7000 ans, celle du Puy-de-Dôme, alors qu'en outre-mer, certains sont encore actifs.

La définition d'un volcan éteint fait débat entre les spécialistes qui, à ce jour, classent celui qui est endormi comme éteint s'il n'est pas entré en éruption sur les 10 000 dernières années. Or, une récente étude remet en cause cette durée. Un volcan qui est resté en sommeil pendant plus de 100 000 ans s'est réveillé en Europe : le Methana, en Grèce, près d'Athènes. Lors de ses recherches, les scientifiques ont étudié les cristaux de zircon présents dans les roches entourant le volcan. Elles ont été éjectées durant les anciennes éruptions et conservent des informations sur leur âge et leur environnement. Les chercheurs ont donc pu reconstituer l'histoire du Methana.

31 éruptions ont été décomptées sur environ 700 000 ans d'activité volcanique et l'une d'elles a eu lieu il y a 168 000 ans après 100 000 ans de sommeil. Ils ont, en plus, fait une découverte particulièrement inquiétante : pendant cette période de repos, le volcan a constitué une réserve de magma plus importante. Ce dernier aurait été piégé à l'intérieur car il contenait beaucoup d'eau, le rendant plus épais et le cristallisant. C'est ainsi que sa montée à la surface a été retardée, alors qu'il continuait de grossir en silence.

"Le message à retenir est que les volcans éteints qui nous entourent ne sont peut-être pas vraiment éteints", a déclaré a déclaré Răzvan-Gabriel Popa , co-auteur de l'étude et volcanologue à l'ETH de Zurich en Suisse, à Live Science. Un vrai bouleversement dans notre connaissance du sujet. Il faudra sans doute revoir très vite la définition des volcans dits éteints, pour mieux considérer le risque d'éruption inattendue. Il s'avère cependant difficile de savoir quand l'activité profonde s'arrête, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de recharge de magma dans les réservoirs. Souvent, ce sont les dernières phases avant éruption qui sont repérées avec la pression dans les conduits volcaniques (gonflement, petits séismes).

Le Methana n'est certainement pas le seul à avoir connu un tel processus. D'autres volcans classés comme éteints devraient donc être étudiés de plus près, selon les auteurs de l'étude. Ils pourraient être seulement en sommeil et même "en phase de croissance". "Ils pourraient se réveiller lors d'une phase catastrophique", a déclaré l'auteur de l'étude. Heureusement, la surveillance des volcans est accrue, surtout dans les régions peuplées, mais un nouveau système de classification pourrait s'avérer nécessaire, peut-être en se basant davantage sur l'activité magmatique plutôt que sur le temps.