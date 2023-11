Quelqu'un a supprimé un message dans votre groupe WhatsApp ? Il y a un moyen de le récupérer en cachette

Vous participez à une conversation passionnée sur WhatsApp et soudain, un interlocuteur efface son message sans que vous ayez eu le temps de le lire. Trop Gênant ? Il y a une solution pour le retrouver.

WhatsApp est devenu un outil de communication incontournable, facilitant les échanges instantanés à travers le monde. Cependant, qui n'a jamais été frustré de voir un message disparaître avant de l'avoir lu, car supprimé trop vite par son expéditeur ? Depuis 2017, les utilisateurs de WhatsApp peuvent en effet librement supprimer leurs messages. Les motifs peuvent être nombreux, de la phrase cousue de fautes, aux messages trop agressifs, embarrassants, ou trop osés... Mais ces suppressions devenues courantes dans les échanges, laissent souvent un sentiment de curiosité insatisfait chez les autres interlocuteurs. La suppression de messages peut notamment être source d'interrogations, en particulier lorsqu'elle survient dans un contexte délicat ou tendu.

Rassurez-vous, il existe une astuce simple pour découvrir le contenu de ces missives éphémères. Le mystère des mots envolés peut être résolu grâce à une manipulation astucieuse : le recours aux sauvegardes de WhatsApp. Cette fonctionnalité, initialement conçue pour préserver nos conversations en cas de changement de téléphone ou de réinitialisation des paramètres d'usine, peut aussi nous permettre de retrouver des messages effacés.

Voici la marche à suivre : dans l'application WhatsApp, allez dans les réglages, puis cliquez sur "Discussions", puis "Sauvegarde". Ici, vous pourrez normalement faire une sauvegarde manuelle des conversations ou régler les sauvegardes automatiques (de mensuelles à quotidiennes). La date et l'heure de la dernière sauvegarde apparaissent en haut du menu.

Si une sauvegarde automatique a eu lieu entre l'envoi et la suppression du message qui vous intéresse, il suffit de désinstaller WhatsApp de votre appareil, puis de le réinstaller. Lors de la configuration, l'application demandera alors si vous souhaitez "restaurer" l'historique de vos conversations à partir du dernier backup. En acceptant, vous pourrez ainsi voir réapparaître le message disparu à sa place originelle dans la conversation. Cette technique s'applique aussi bien aux utilisateurs d'appareils Apple qu'à Android, bien que la méthode puisse légèrement varier en fonction du système d'exploitation.

Dans le contexte des groupes WhatsApp, récupérer un message supprimé peut être encore plus aisé. Si une réponse a été faite à ce message avant sa suppression, le texte original reste visible dans la citation incluse dans la réponse. Ainsi, même les mots effacés peuvent être retrouvés par les autres membres du groupe.

Il existe d'autres applications, spécifiques aux appareils Android, telles que "Notification History Log" ou "Notisave". Ces applications, généralement gratuites, offrent une solution alternative en enregistrant l'historique des notifications, y compris le contenu des messages WhatsApp supprimés.

Le recours à ces méthodes soulève toutefois des questions éthiques sur la vie privée et le droit à l'oubli. L'intention derrière la suppression d'un message peut être légitime et sa récupération, bien que techniquement possible, peut s'avérer intrusive.