L'UE change à nouveau ses règles : tous ces chargeurs seront bientôt obsolètes

Préparez-vous à jeter un bon nombre de vos vieux câbles à la poubelle.

L'Union Européenne s'apprête à frapper un grand coup... De nouveau. Après avoir uniformisé les câbles de charge à la norme USB-C il y a environ un an, l'UE continue d'oeuvrer pour le bien des consommateurs. La précédente obligation des constructeurs à n'utiliser qu'un seul câble de charge ne concernait principalement que les smartphones et tablettes. Une nouvelle règlementation a récemment été adoptée et marque le début de la fin pour de nombreux autres chargeurs.

Cette nouvelle législation prendra effet en 2028. Elle vise principalement à étendre l'obligation déjà adopté en 2024 concernant les chargeurs de multiples appareils. Si vous avez l'habitude de conserver vos vieux câbles dans un tiroir, il y a de fortes chances que vous puissiez vider ce dernier en jetant son contenu à la poubelle d'ici quelques années.

Si la première règlementation ne concernait que de petits appareils, l'UE a récemment décidé d'accélérer sa procédure. Le câble USB-C sera désormais obligatoire pour tous les appareils de moins de 240 Watts pour peu qu'ils disposent bien d'un port de charge.

Quels sont les câbles concernés par cette nouvelle règlementation ? Ils sont assez nombreux, mais vous pouvez notamment compter les câbles pour recharger les ordinateurs portables, les écrans de PC, la box internet ou même votre console de jeux vidéo. Vous l'aurez compris, cela concerne beaucoup d'équipements qui, jusqu'ici, pouvaient disposer de formes de câbles et normes bien spécifiques.

Il est légitime de s'interroger sur cette soudaine envie de l'UE de règlementer les ports en circulation. La raison est simple : l'uniformisation. Les membres de l'Union Européenne en ont marre de la pollution que représentent les nombreux câbles et fils qui trainent en permanence dans nos tiroirs et qui finissent par être oubliés ou jetés un peu partout. En passant à l'USB-C partout, vous serez moins tenté de tout jeter et vos anciens câbles pourront être utilisés pour charger vos nouveaux équipements.

Mais l'Union Européenne ne compte pas s'arrêter là. Sa nouvelle règlementation oblige également les constructeurs à mettre en place des câbles de charge qui ne soient pas fixés aux appareils. Apple, par exemple, disposait encore récemment d'HomePods dont le câble était rattaché à l'enceinte. Si ce dernier était abîmé, c'est tout l'appareil qui était compromis !

L'UE souhaite que si seul le câble est défectueux, ce dernier puisse être remplacé facilement par un autre. Une bonne idée pour soutenir les consommateurs dans leurs achats et limiter un peu plus des déchets inutiles.