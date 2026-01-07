IKEA fait sensation avec ce nouvel accessoire, jusqu'à huit fois moins cher qu'Apple et Samsung

Le géant de l'aménagement propose régulièrement de nouveaux produits. Et l'un de ses plus récents fait bien parler de lui de par son rapport qualité/prix.

Pour beaucoup, IKEA est la référence en matière de mobiliers pour la maison. L'entreprise suédoise s'est rapidement imposée comme l'une des enseignes préférées des Français. Plus de quarante ans après l'installation de son premier magasin sur le territoire, la firme continue de proposer de nouvelles références surprenantes et peu onéreuses.

Mais si beaucoup ne pensent qu'aux meubles et à l'aménagement de la maison en parlant d'IKEA, il faut rappeler que l'enseigne propose d'autres produits très intéressants. C'est notamment le cas du côté de l'électronique avec quelques références excellentes, dont un chargeur qui s'impose comme un très bon choix depuis sa sortie et ridiculise même Apple et Samsung sur leur propre terrain !

Le SJÖSS (prononcez "CHEUSS") est un bloc de charge somme toute très basique en apparence. Il ressemble, à s'y méprendre, à ce que l'on pourrait retrouver chez Apple avec son coloris blanc très sobre. Il s'agit pourtant d'un des meilleurs rapports qualité/prix de chez IKEA puisque ce bloc de charge est proposé entre 2,99 et 3,99 euros selon votre localisation.

Disponible en magasin et sur le site officiel, le SJÖSS n'est pas le premier chargeur proposé par IKEA. La firme propose depuis quelques temps des chargeurs de 30 ou 45 W qui sont également très intéressants. Mais si vous ne disposez que d'un petit budget, le SJÖSS s'avère être la meilleure option.

Compatible avec vos câbles USB-C classiques, ce petit chargeur permettra de recharger votre téléphone, votre tablette ou tout autre appareil électronique jusqu'en 20 W. Il ne s'agit donc pas d'une charge rapide, mais cela fait tout de même largement le job si vous rechargez vos appareils pendant la nuit ou que vous n'avez pas besoin de faire le plein rapidement.

Avec sa capacité de 20 W à seulement 2,99 ou 3,99 euros, le SJÖSS de chez IKEA s'impose comme l'un des meilleurs chargeurs pas chers disponibles sur le marché. Bien sûr, il existe des blocs de charge moins chers du côté de sites chinois, mais ces derniers ne sont généralement pas réglementés et potentiellement dangereux. A l'inverse, à puissance équivalente, dites-vous que les chargeurs de chez Samsung ou Apple sont généralement vendus à plus de 20 euros soit 6 à 8 fois le prix du chargeur de chez IKEA !