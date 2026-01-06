"Des substances préoccupantes" : cette lessive très populaire est la pire, selon 60 Millions de Consommateurs

Même si elle est efficace, cette marque de lessive est dangereuse selon 60 Millions de consommateurs.

Plus ou moins concentrées, plus ou moins premium, pour le linge blanc ou le linge coloré... On croirait parfois qu'il existe autant de marques de lessive qu'il existe de machines à laver. Il est donc normal que les consommateurs peinent de plus en plus à s'y retrouver. D'autant que les prix peuvent aussi varier de manière très importante... Pour les aider à acheter des produits efficaces et sans risque, le magazine 60 Millions de Consommateurs a testé et analysé 24 lessives généralistes, 12 liquides et 12 en capsules.

Capacité nettoyantes, composition, respect de la blancheur ou des couleurs... Tous les aspects possibles ont été étudiés par des experts. Selon eux, la plupart des marques sont satisfaisantes en terme de lavage et de nettoyage. Elles permettent toutes de faire disparaître les taches, les "marques de distributeurs tirant vraiment leur épingle du jeu", indique le magazine. Parmi les quatre produits qui arrivent en tête du classement des lessives liquides, deux sont des marques de distributeur. Il s'agit de Epsil (Marque Repere E.Leclerc) et Apta (Intermarché). Une bonne nouvelle pour le porte-monnaie !

Mais la véritable suprise de ce test concerne la marque occupant la toute dernière place du classement. Elle aussi satisfaisante pour ses capacités nettoyantes, cette dernière a été automatiquement classée sous la moyenne à cause de son "Ménag'score", explique 60 Millions de Consommateurs. En effet, la lessive X-Tra Super Croix 4 en 1 contient une trentaine d'ingrédients différents, dont plusieurs "substances préoccupantes".

© Super Croix

Parmis elles, on peut citer les conservateurs isothiazolinones, possèdant des propriétés antimicrobiennes puissantes mais pouvant causer des allergies et toxiques pour les organismes aquatiques. Des substances parfumantes "fortement sensibilisantes" à fortes doses sont aussi présentes dans la liste des ingrédients. La lessive X-Tra contient également du métaborate de sodium "suspecté d'être toxique pour la reproduction", indique 60 Millions de Consommateurs. C'est pour cette composition hasardeuse que la lessive liquide a été sanctionnée de la note E dans cette catégorie, illustrant "un risque jugé élevé" et d'un score total de 9,8/20.

Le magazine français insiste également sur le fait que l'Ecolabel et le le label Cleanright, laissant supposer un respect de l'environnement important, ne sont "pas fiables du tout". "On les trouve aussi bien sur les produits ayant un Menag'score satisfaisant que sur ceux ayant un score calamiteux", préviennent les experts. Autrement dit, il vaut toujours mieux se fier à la composition, qu'aux labels apposés de manière presque ostentatoire sur le packaging...