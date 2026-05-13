Googlebook : Google dévoile un ordinateur au nom déjà pris !

Les futurs ordinateurs de Google pourraient bien avoir un petit problème d'identité.

Google a récemment dévoilé plusieurs grosses nouveautés à venir pour ses produits. Outre les prochaines fonctionnalités incorporées à Android 17 et l'IA Gemini, la firme a également teasé l'arrivée prochaines de nouveaux ordinateurs.

Les Googlebooks n'ont pas encore de design officiel, mais des concepts. © Google

Le Googlebook est un ordinateur qui ne dispose que de peu d'images officielles à l'heure actuelle. Google a cependant présenté quelques premiers concepts et fonctionnalités à venir. Les Googlebooks seront notamment centrés autour de l'intelligence artificielle et de votre smartphone. Durant leur présentation officielle, les équipes de Google ont notamment dévoilé la fonctionnalité "pointeur magique" qui permet de faire appel à Gemini rien qu'en cliquant sur un élément présent à l'écran.

Votre smartphone sous Android agira également comme une extension de votre Googlebook. Vous pourrez contrôler votre téléphone directement sur la machine, fouiller dans les dossiers et applications et profiter de la fonctionnalité "créer votre widget" sur le Googlebook.

Google indique que plusieurs partenaires sont déjà engagés pour créer de futurs Googlebooks : Acer, Asus, Dell HP et Lenovo seraient donc en train de plancher sur de premières machines.

Googlebook ou Googlebooks ?

Le nom Googlebook ne vous est peut-être pas inconnu. Ce terme a déjà été déposé par Google il y a plusieurs années pour son service baptisé "Google Livres" chez nous. Ce service permet la numérisation et la mise en ligne de livres fournis par Google et constitue une véritable bibliothèque en ligne.

Google va donc, d'ici quelques années, disposer de deux produits au nom quasiment identique : les Google Books (livres numériques) et les Googlebooks (ordinateurs dédiés à l'IA). A voir si la firme décide de changer l'une des deux appellations prochainement ou non.