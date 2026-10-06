Test Huawei Watch D3 : un véritable coach santé à votre poignet ?

Sortie le 29 septembre dernier, la Huawei Watch D3 cache un véritable brassard gonflable pensé pour la pression artérielle. Nous l'avons testé pour vérifier ses performances.

La Huawei Watch D3 est sortie le 29 septembre en France. En plus des innombrables fonctionnalités santé, la marque reprend son emblématique brassard pour mesurer la tension, ce qui la démarque dans le marché foisonnant des montres connectées.

Mais une si petite montre peut-elle vraiment s'imposer comme un coach de santé à votre poignet ? Entre ergonomie, performances, design et usage quotidien, nous avons passé plusieurs jours avec la Huawei Watch D3 au poignet pour vous en livrer un test complet.

Note de la rédaction Points forts Grande autonomie et recharge rapide.

Fonctionnalités santé performantes.

Vrai brassard pour mesurer la tension artérielle.

Grande personnalisation de la montre.

Facile à manipuler et port confortable. Points faibles Transpiration du poignet lorsque le brassard est utilisé de manière prolongé, notamment en cas de chaleur.

Sangle difficile à fixer correctement lors des premières utilisations.

N'est pas résistante à l'eau.

Le design adopté par Huawei dans sa Watch D3 est minimaliste, compact, et en somme très semblable à son prédécesseur D2. Son écran haute résolution est toutefois plus grand (1,92 pouces) et son boîtier robuste mais plus fin. Elle est disponible en blanc, noir et doré.

Le port de la Huawei Watch D3 est en général assez confortable, et ne gêne pas le sommeil. Sa légèreté séduit, tout comme l'expérience connectée fluide qu'elle propose. Le bémol à noter est qu'il faut bien entendu un moment d'adaptation pour régler la sangle correctement, voire la changer. Un kit est fourni ainsi que deux sangles, une taille L et l'autre taille M. Son réglage est crucial pour pouvoir utiliser correctement les fonctionnalités de cette montre. L'attache n'est également pas évidente pour les premières utilisations., mais le maintien sur le poignet est quant à lui très satisfaisant.

© Raquel Da Silveira Basto

Le démarrage et l'appareillage avec votre smartphone est intuitif et rapide. Il vous suffit de télécharger l'application Huawei sur votre téléphone, qui vous proposera automatiquement de jumeler votre montre une fois qu'elle est allumée. Pour la recharge, un câble compatible USB-C est fourni.

La navigation peut être complètement tactile, à part pour accéder au menu proposant l'entièreté des fonctionnalités de la Huawei Watch D3. En ce cas, il faut appuyer sur la couronne rotative. Elle permet également de faire défiler de manière fluide ce menu. Par défaut, le deuxième bouton en dessous de cette couronne, toujours du côté gauche du boîtier, permet d'accéder à l'option de mesure de la pression artérielle, puis de l'activer par une deuxième pression. Les raccourcis du bouton du bas sont modifiables dans les paramètres.

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Un autre point fort de la montre Huawei est la grande personnalisation dont elle bénéficie, notamment au niveau des bracelets et du cadran. De nombreux designs sont proposés, qu'il s'agisse de modèles prédéfinis, de modèles permettant de choisir une ou plusieurs couleurs, ou encore d'autres permettant d'importer une ou plusieurs photos de notre choix depuis le mobile.

© Raquel Da Silveira Basto

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La spécificité de la Huawei Watch D3 est la quantité faramineuse d'options santé qu'elle propose. Nous retrouvons les classiques, comme la mesure des battements par minute du cœur, soit du rythme cardiaque, l'électrocardiogramme, l'analyse du Sp02, la mesure de la température cutanée, le suivi du sommeil et bien d'autres. Bien que la montre ne puisse en aucun cas remplacer un médecin ni émettre de diagnostic, ces mesures sont très intéressantes afin d'avoir un premier aperçu de l'évolution de votre état de santé générale ou bien de cibler un problème particulier.

© Raquel Da Silveira Basto

Prenons un exemple de fonctionnalité santé proposée par la Huawei Watch D3 : le suivi de la qualité du sommeil. Pour l'utiliser, il suffit d'activer les autorisations requises, puis de le porter toute la nuit. Attention toutefois, un des défauts de ce procédé est que le boîtier de la montre émet de la lumière. Veillez à bien placer votre poignet sous une couverture, par exemple.

Les données sont assez précises et véridiques, comme l'heure d'endormissement et de réveil, la durée des différentes phases de sommeil (sommeil profond, sommeil léger, sommeil paradoxal et les éveils qui ont pu survenir pendant la nuit). Les heures de sommeil au total sont fidèlement comptées. Une évaluation détermine la stabilité du sommeil et la montre détecte d'éventuelles anomalies de la respiration. La Huawei Watch D3 renvoie ensuite vers l'application pour plus de détails sur les données récoltées.

© Raquel Da Silveira Basto

En effet, si vous l'acceptez, toutes les données sont transférées sur l'application. Elles sont exposées avec plus de détails, mais toujours à l'aide de graphiques simples à appréhender en un coup d'œil et interactifs, sur l'application. Cette dernière propose également des recommandations. Néanmoins, la plupart des exercices de gestion du stress ou pour améliorer le sommeil profond, par exemple, sont seulement accessibles pour les membres VIP. Il est proposé à 0€ pour le premier mois, puis au tarif de 19,99€ pour 3 mois, ou encore 48,99€ pour 12 mois.

Le point fort des bilans santé sur la montre Huawei Watch D3 est que les résultats sont classés par catégorie "normal", "faible" ou "élevé", ce qui donne un aperçu synthétique et clair de la conclusion déduite des mesures. Pour les plus pressés, cela permet de choisir exactement sur quels points s'attarder. Bien évidemment, encore une fois, tout cela ne remplace ni un dispositif clinique, ni l'expertise d'un médecin. Mais ces valeurs sont très intéressantes pour détecter des signaux faibles, nous incitant à consulter l'avis d'un expert.

L'un des points forts de la Huawei Watch D3 est la mesure de la tension avec son brassard gonflable. Très fin, il ne se sent quasiment pas lors d'un usage quotidien. Attention toutefois, sa matière fait facilement transpirer le poignet, notamment en périodes chaudes ou lors d'un usage prolongé. Celle-ci peut causer une certaine gêne. Aucune démangeaison ni réaction dermatologique n'a été constatée lors du test.

De même, un autre bémol de la montre est qu'elle peut difficilement être portée sous la douche ou lors de sports aquatiques comme la natation si vous souhaitez utiliser le brassard. Malgré sa certification IP68, la montre Watch D3 doit être séchée avant de mesurer la précision artérielle. Ce détail la classifie avant tout comme un appareil paramédical que comme une montre de sport bien qu'elle en propose la fonction.

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En ce qui concerne le procédé, il est simple et rapide. Une poche d'air se gonfle pour comprimer l'artère du poignet, puis la montre mesure les variations de pression. Cela avait valu à la Watch D2 une certification de dispositif médical (marquage CE en Europe). Rien à voir avec les capteurs optiques moins fiables de ses concurrents. Sur la Watch D3, une mesure de la pression artérielle a été ajoutée avant et après l'effort. Les mesures sont présentées par la marque comme plus précises pour les personnes au poignet plus large, au pouls faible ou encore aux artères durcies.

© Raquel Da Silveira Basto

La Watch D3 de Huawei peut convenir aux sportifs réguliers. La montre mesure votre taux d'activité, le nombre de pas et de distance parcourus, quantifie les marches montées en mètres, les entraînements effectués ou encore le nombre de fois que vous vous êtes levés. Tout cela constitue un suivi personnalisé de votre taux d'activité et, en conséquence, si vous restez pendant trop longtemps inactifs, la montre vous propose des mini entraînements pour vous étirer. Cette fonctionnalité est intéressante pour les personnes qui occupent un emploi de bureau, sous réserve de pouvoir réaliser ces mini exercices.

Pour chaque sport pratiqué, la Watch D3 de Huawei suit votre rythme cardiaque, le nombre de kilocalories dépensées, les kilocalories brûlées ainsi que la durée de votre séance. A la fin de chaque séance, la montre calcule le nombre de minutes nécessaires pour rétablir votre rythme cardiaque. Mais c'est une autre innovation qui a retenu notre attention : la possibilité de mesurer la pression artérielle avant et après l'entraînement, vous apportant davantage de données sur la santé de votre cœur.

Même si la montre propose plus de 100 modes sportifs, tous ne sont pas compatibles avec la montre. C'est le cas notamment pour les arts martiaux comme le karaté dont la pratique pourrait endommager l'appareil.

La Huawei Watch D3 propose des fonctionnalités très basiques comme la calculatrice, une application pour prendre des notes, une boussole, un chronomètre, un enregistrement sonore ou encore une alarme. Ces options fonctionnent parfaitement. Attention toutefois, pour les notes et la calculatrice, les touches tactiles sont bien évidemment très petites et ne conviennent pas pour tous les doigts.

© Raquel Da Silveira Basto

Pour sécuriser vos informations médicales, vous pouvez définir un code. Cette option est très intéressante compte tenu de la richesse des données récoltées.

Enfin, la connectivité Bluetooth est quasi instantanée. Nous regrettons cependant l'absence de double connectivité. De même, les écouteurs, une fois connectés, ne fonctionnent que pour la musique et les enregistrements. Les appels ne peuvent se faire que via haut-parleur. Mis à part cela, la qualité de l'audio est très satisfaisante et les appels sont fluides.

L'autonomie de la Huawei Watch D3 est très performante. En trois heures, seulement 2% de batterie sont consommées. Elle peut tenir plus d'une semaine avec un usage régulier et quotidien. La recharge, quant à elle, est également impressionnante. En 10 minutes de charge, plus de 15% de batterie sont récupérées.

Attention, l'appareil n'a pas été conçu pour être réparé par l'utilisateur. La batterie est également difficilement remplaçable.

Vendue au prix de 449,99 euros, la Huawei Watch D3 garde les éléments qui la distinguent du marché des montres connectées : son vrai brassard, la finesse de son design et sa légèreté. Les fonctionnalités santé sont très intéressantes et les données récoltées crédibles et pertinentes pour un premier aperçu général de votre état de santé. Bien évidemment, elle ne remplace pas l'expertise d'un médecin ni les équipements cliniques, mais constitue une belle alternative pour suivre et identifier des légers changements ou irrégularités de votre tension, de votre coeur, ou encore surveiller votre sédentarisation. Le tout dans un design séduisant pour une grande variété de goûts et un format compact, confortable à porter au quotidien et pendant la nuit. Le réglage de la sangle, bien qu'elle puisse s'avérer difficile au début, est facilement adopté. Quelques petits points sont à regretter comme la matière du brassard qui peut favoriser la transpiration du poignet ou encore son intolérance à l'eau. Finalement, l'autonomie et la recharge sont exceptionnelles.