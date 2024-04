Test des Nothing (Ear) 2024 : les écouteurs que l'on souhaite recommander à tout le monde

Nothing a récemment dévoilé ses nouveaux écouteurs sans-fil baptisés "Nothing Ear". Nous avons pu les essayer pendant plusieurs jours pour vous livrer notre avis.

Retour en 2021. La jeune entreprise Nothing est fondée depuis seulement quelques mois et suscite déjà la curiosité de la communauté tech en levant 7 millions de dollars d'investissement pour ses futurs projets. L'idée de la firme : rendre les produits tech fun à nouveau et s'émanciper des marques leader qui ne font plus rêver.

C'est avec cette idée en tête que Nothing dévoile en juillet 2021 son premier produit : les Nothing Ear (1). Des écouteurs sans-fil au design original et affichés au tarif très intéressant de 99 euros en France. Un pari réussi au vu des différents tests et retours de la presse spécialisée.

Nous sommes en 2024, l'entreprise dévoile désormais les Nothing Ear. Exit les numéros pour différencier ces derniers des autres modèles de la marque (nous les appellerons donc "Ear 2024" pour les différencier des Ear (1)). Les Nothing Ear s'imposent donc comme un petit retour aux sources pour la firme.

Lancés au tarif de 149 euros en France, les Nothing Ear se frottent donc à des concurrents comme les Galaxy Buds de Samsung ou les Jabra Elite. Nous avons pu les essayer avant leur sortie officielle et avons été bien plus surpris que déçus.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire du produit fourni par le constructeur. Les tests audio ont été réalisés sur un iPhone 15 Pro Max, un Honor Magic6 Pro et un Nothing Phone (2).

Le récap de notre test des Nothing Ear Une excellente qualité audio dès la sortie de la boite

dès la sortie de la boite Un design original et qui se distingue

L'application Nothing X toujours aussi pratique et intuitive

toujours aussi pratique et intuitive Autonomie correcte Des basses un peu trop prononcées

Toujours pas de contrôle du volume sans remplacer un autre contrôle

sans remplacer un autre contrôle Un mode transparence quasi inutile

Un design qui se peaufine en transparence

Les fans de la marque Nothing ne trouveront pas grand chose à se mettre sous la dent pour le design des Nothing Ear 2024. Les nouveaux écouteurs de la firme reprennent intégralement le design initié par les Ear (1) et les Ear (2) avec un boitier transparent qui se distingue bien de la concurrence. Ce dernier dispose d'un revêtement mat d'un côté et d'une ouverture transparente avec un système aimanté pour bien garder le boitier fermé. Une fois le boitier ouvert, on y retrouve logiquement les écouteurs logés sur un système aimanté qui les maintient bien en place avec un nouveau revêtement mat du plus bel effet. La mention "Nothing" a remplacé l'ancienne écriture "Ear (case)" et un voyant reste visible pour garder un oeil sur la charge du boitier et des écouteurs.

Ce voyant s'allume en blanc si l'autonomie du boitier est supérieur à 30% et en rouge s'il est inférieur. Une donnée assez peu précise donc, mais au moins on ne s'embête pas avec 40 codes couleur. Le boitier des Nothing Ear est cependant assez épais ce qui pourra être contraignant à mettre dans une poche, même si le produit demeure très léger en main.

Le boiter des Nothing Ear est original et pratique. © Julian Madiot

Les écouteurs Nothing Ear 2024 bénéficient d'un petit ravalement de façade par rapport à leurs prédécesseurs sortis en 2023. Le bout des écouteurs ainsi que les embouts en silicone bénéficient désormais d'un revêtement mat plus agréable au toucher et qui font un peu moins "cheap" que les précédents revêtements en plastique des Ear (2).

Nothing n'a donc pas retouché à la forme de ses écouteurs phare, et ce, pour notre grand plaisir. Les Nothing Ear 2024 tiennent très bien dans l'oreille et n'ont pas besoin d'être pleinement enfoncés pour tenir en place, ce qui évite d'agresser le conduit auditif. Il est également possible de courir ou faire du sport en salle sans que les écouteurs ne tombent de l'oreille ou que l'écoute ne soit altérée. Un très bon point pour les écouteurs qui disposent également de trois tailles d'embouts (S, L et M) pour s'adapter à toutes les oreilles.

Des contrôles classiques mais frustrants !

Les Nothing Ear de 2024 disposent de petites bordures cliquables sur lesquelles peuvent être associées différentes commande pour contrôler votre utilisation. Par défaut, les commandes des Nothing Ear sont les suivantes :

Pincer une fois : lecture/pause.

Pincer deux fois : passer à la musique suivante.

Pincer trois fois : revenir à la précédente musique.

Maintenir : jongler entre la réduction de bruit et le mode transparence.

Pincer deux fois et maintenir : aucune action pré-établie.

© Julian Madiot

L'utilisation de l'application Nothing X permet de modifier les commandes selon votre choix. Il est ainsi possible de lancer l'assistant vocal de votre smartphone (Assistant Google, Siri...) en pinçant une fois les écouteurs, de baisser le son en appuyant longuement sur la tranche des écouteurs, etc, etc... Si cette personnalisation s'avère plaisante, il reste toujours aussi frustrant que Nothing n'ait pas intégré de fonctionnalité permettant de monter ou baisser le volume de sa musique en glissant son doigt le long de la tige des écouteurs (comme c'est notamment le cas sur les AirPods Pro d'Apple) !

Un son puissant, notamment sur les basses

La première chose qui saute aux yeux (ou plutôt à l'ouïe) la première fois que l'on porte les Nothing Ear 2024 est la puissance des basses. Nous avons testé les nouveaux écouteurs de Nothing avec plusieurs appareils (Nothing Phone (2), Honor Magic6 Pro et iPhone 15 Pro Max) ainsi que sur une large variété de musiques de genres différents. Pop, électro, rock, métal, rap... La majorité des sons que nous avons testé dénotent clairement des basses profondes et puissantes ce qui est prenant sur certaines musiques aux basses marquées comme "Bad Guy" de Billie Eilish ou "Seven Nation Army" des White Stripes.

Ces basses assez marquées ont cependant la fâcheuse tendance à étouffer un peu les paroles de certaines chansons et il est parfois recommandé de passer par l'égaliseur de l'application Nothing pour y remédier, mais nous en parlerons un peu plus tard dans ce test.

© Julian Madiot

Concernant les médiums et aigus, ces derniers sont plutôt bien gérés par les Nothing Ear de 2024. Il est cependant possible de passer par l'égaliseur de l'application pour les faire ressortir davantage sur certains morçeaux. Dans l'ensemble, il y a très peu à redire. Les Nothing Ear retranscrivent assez bien les différents instruments qui jonchent les différents morceaux testés. Guitares, pianos et violons sont parfaitement audibles et reconnaissables ce qui est un excellent point pour les écouteurs de Nothing.

L'effet "wow" se fait notamment ressentir la première fois que nous utilisons les écouteurs tant la qualité est au rendez-vous. Sans avoir forcément à passer par l'application compagnon des écouteurs, les Nothing Ear 2024 impressionnent lors de la première écoute.

Une réduction de bruit solide pour un mode transparence décevant

Les Nothing Ear de 2024 sont des écouteurs intra-auriculaires, ce qui s'accompagne souvent d'une technologie de réduction de bruit pour s'isoler de son environnement ainsi que d'un mode transparence pour, à l'inverse, entendre davantage les conversations ambiantes.

La réduction de bruit des Nothing Ear 2024 est très correcte. Les écouteurs parviennent à bien identifier les bruits ambiants et à isoler ces derniers pour se concentrer pleinement sur votre musique, votre vidéo ou vos conversations. Ces dernières sont d'ailleurs très limpides même lorsque vous vous trouvez dans un environnement particulièrement bruyant comme un carrefour routier ou un parc d'attraction.

Le mode transparence, à l'inverse, s'avère assez décevant. A l'instar des Ear (2) sortis l'an dernier, les Nothing Ear de 2024 ne parviennent pas à isoler suffisamment les conversations des autres bruits ambiants et se contentent de tout filtrer en atténuant l'ensemble de votre environnement pour vous permettre d'entendre à la fois votre musique ainsi que les discussions autour de vous. Malheureusement, en voulant conjuguer les deux, les Nothing Ear se plantent et vous aurez vite fait de retirer les écouteurs de vos oreilles pour entendre distinctement vos interlocuteurs. Utilisé en extérieur, les résultats sont semblables et les Nothing Ear vous feront aussi bien entendre votre musique que le camion qui klaxonne au loin.

Une application compagnon toujours aussi efficace

De plus en plus de constructeurs accompagnent leurs écouteurs d'une application compagnon permettant de personnaliser son expérience audio. Nothing n'échappe pas à la règle avec l'application "Nothing X" disponible aussi bien sur smartphone Android que sur iPhone.

Cette dernière est d'ailleurs très intuitive et reflète bien l'identité très "geek" de la marque. Les écouteurs sont détectés automatiquement dès lors que le bouton de synchronisation est maintenu et l'application lancée.

L'application Nothing X se compose majoritairement de quatre sections : l'égaliseur, les commandes à paramétrer, le contrôle du bruit et le renforcement des basses.

L'égaliseur dispose de quatre profils pré-installés qui mettent l'accent sur une expérience équilibrée, davantage de graves, d'aigus ou de voix. Sur une majorité de musiques, on aura tendance à passer sur l'égaliseur manuel qui permettra alors de diminuer un peu l'intensité des basses pour profiter d'un son plus "juste". Les fans de basses vraiment puissantes pourront cependant accentuer ces dernières, notamment en passant par l'option "renforcement des basses".

Utiliser l'application Nothing X au quotidien s'avère relativement plaisant et intuitif. La navigation est claire et les menus bien pensés pour y trouver ce dont on a besoin. Il est également facile de jongler entre nos différents écouteurs de la marque si vous disposez toujours d'un ancien modèle.

Une autonomie correcte pour une charge efficace

L'autonomie des précédents Nothing Ear (2) nous avait un peu déçu l'an passé puisque les écouteurs pouvaient s'utiliser pendant 5 à 6h d'affilée (avec réduction de bruit active). Pour ses nouveaux écouteurs sans fil Ear, Nothing annonce une autonomie améliorée et pouvant grimper jusqu'à 8,5 heures sans la réduction de bruit.

Une donnée que nous avons pu vérifier sur l'exemplaire que nous avons reçu à la rédaction. Les écouteurs Nothing Ear ont tenu un peu moins de 8h sans la réduction de bruit et environ 6h avec. Un score assez honorable même si on trouve toujours mieux chez certains concurrents et que Nothing ne semble pas trop s'améliorer sur ce point. Le boitier fourni avec les écouteurs permet, quant à lui de bénéficier de 4 à 5 charges complètes des écouteurs, ce qui vous permet d'en profiter pendant un total d'environ 40 heures avant de passer par une recharge du boitier.

Côté recharge justement, les Nothing Ear peuvent se charger d'une dizaine d'heures d'utilisation en un peu moins de 10 minutes. De quoi rapidement faire le plein. Comptez un peu moins d'une heure pour recharger entièrement les Nothing Ear. Le boitier est également compatible avec la recharge sans-fil d'un autre appareil comme le Nothing Phone (2).

Le boitier des Nothing Ear peut se recharger sans-fil. © Julian Madiot

Notre conclusion au test des Nothing Ear 2024

En gardant le confort de ces précédents écouteurs tout en améliorant la qualité audio, Nothing frappe fort avec ses nouveaux Nothing Ear. Ces derniers surprennent de par leur son puissant et qui sonne juste dès la sortie de la boite malgré quelques basses un peu trop prononcées. Heureusement, l'application Nothing X permet de réajuster le tout si vous désirez disposer d'un son plus net et équilibré. Les amateurs de grosses basses resteront, quant à eux, aux anges. La réduction de bruit, si elle n'est pas la plus efficace du marché, s'avère tout de même très correcte pour profiter de sa musique sans être dérangé par le bruit ambiant.

Du côté des déceptions, on regrettera que l'autonomie n'ait pas beaucoup bougé depuis les dernier Ear (2), mais surtout le mode transparence qui s'avère tout bonnement inutile en l'état et vous obligera à retirer les écouteurs pour entendre votre entourage distinctement.