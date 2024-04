Méfiez-vous de cet appareil photo boosté à l'IA, ce dernier est capable de vous déshabiller automatiquement

Un projet artistique développé par deux créateurs berlinois présente un nouveau type d'appareil photo se basant sur l'intelligence artificielle pour déshabiller ses sujets.

Les projets basés sur l'intelligence artificielle sont de plus en plus nombreux dans la vie de tous les jours. Qu'il s'agisse de générer un texte, d'éditer une photo rapidement, ou de résumer une conversation écrite ou audio, l'IA devient de plus en plus présente dans de nombreux objets du quotidien. Samsung a notamment crée un petit tournant dans le domaine avec sa technologie "Galaxy AI" qui permet de disposer de nombreuses fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle directement sur son smartphone.

Le monde de la photo, en revanche, ne s'est pas encore particulièrement saisi du sujet. Bon nombre de professionnels s'insurgent déjà de l'utilisation de l'IA au sein des applications de retouches photo comme Adobe Lightroom ou Adobe Photoshop. Mais en matière de prise de vue, à l'exception de quelques petites fonctionnalités, les appareils photo professionnels n'utilise que très peu l'intelligence artificielle... Jusqu'à aujourd'hui.

© Mathias Vef / Benedik GroB

Mathias Vef, artiste berlinois, s'est associé à Benedikt Groß pour la conception de son nouveau projet. Baptisé "NUCA Camera", il repose en un appareil photo au design assez original, mais surtout à la fonction principale très particuilère : déshabiller ses sujets.

En se basant sur l'intelligence artificielle, l'appareil photo "NUCA Camera" est capable d'analyser la scène photographiée et surtout les différentes personnes présentes sur le cliché pour retirer complètement les vêtements de ces derniers. Le logiciel de la caméra repère ainsi les différentes caractéristiques physiques de votre sujet (couleur de cheveux, barbe, taille...) pour les reproduire avec une photo dénuée de tout vêtement ! Une véritable vision-X digne de Superman, qui tient dans un petit boitier.

Soyez cependant rassurés : la "NUCA Camera" n'existe pas vraiment. Il s'agit d'un projet initié par Mathias Vef et Benedikt Groß pour amener à une réflexion sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans notre société et sa trajectoire actuelle pour générer des images. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la proposition donne matière à réfléchir et qu'il ne serait même pas étonnant qu'un vrai projet semblable voit le jour dans un avenir proche.