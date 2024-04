Vous allez bientôt payer plus cher votre box internet si vous êtes abonné à cet opérateur

L'un des plus grands opérateurs internet de France a averti ses abonnés d'une hausse de ses services. Il va falloir surveiller vos prochaines factures.

Les opérateurs mobile et fournisseurs d'accès à Internet ne cessent de faire évoluer leurs offres mais aussi leurs tarifs pour tenter de s'aligner sur le marché. En France, chacun des quatre grands opérateurs - SFR, Free, Orange ainsi que Bouygues Télécom - tente de proposer des abonnements plus avantageux que les autres, en terme de prix ou de prestations, pour attirer de nouveaux consommateurs.

Mais depuis ces dernières années, les tarifs des services de téléphonie mobile ou des abonnements à Internet augmentent à à un "rythme soutenu" comme s'en est plusieurs fois émue l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep). Selon un baromètre de MonPetitForfait, le prix moyen d'un forfait internet sur l'année 2023 s'élevait à 30,89 €/mois. Une augmentation de 7,8% comparé à l'année 2022. En ce mois d'avril 2024, le coût mensuel d'un forfait internet s'élève à 31,43 €/mois, un chiffre certes en baisse de 2,89% en comparaison avec avril 2023, mais dans une moyenne haute.

Et une information tombée récemment dans la boîte mail des abonnés aux services de Bouygues Télécom ne va rien arranger. L’opérateur de télécommunication français a justifié dans un mail adressé à ses abonnés, une hausse de son tarif mensuel pour les abonnements Bbox, Fibre ou ADSL : "nous vous informons qu'à compter du 2 juin 2024, le tarif mensuel de votre abonnement Bbox pour votre ligne […] augmentera de 2€", peut-on lire. La plateforme de référence télécom, Cablereview, a fait état d'une cliente Bouygues qui payait initialement sa facture 30,98 €/mois pour l'offre Bbox. Une fois revalorisée le 2 juin 2024, elle verra son montant s'élever à 32,98 €.

Capture d'écran d'un mail reçu par un abonné aux servies Bbox © Bouygues Télécom

Pour rappel, un abonnement à l'offre Bbox inclut de nombreux services. Les consommateurs bénéficient d'un accès internet à très haut débit, d'un service de messagerie et d'appels illimités, de plus de 180 chaînes incluses ainsi qu'un catalogue parmi les meilleurs offres de vidéo à la demande. Mais dans le courriel reçu, aucune précision concernant d'éventuels avantages ou prestations supplémentaires, qui justifieraient cette hausse, n'est mentionnée. Dans les détails de son message, Bouygues Télécom met l'accent sur ses performances et rappelle sa position de leader des statistiques du baromètre nPerf 2023 concernant les connexions fixes et le wifi.

D'autres opérateurs comme SFR et Orange ont également revu leurs tarifs à la hausse récemment. En début d'année, Orange avait annoncé une augmentation de 2 € pour les abonnés aux forfaits de la gamme Open. Initialement prévue le 1er mars 2024, elle devrait finalement entrer en vigueur ce mois-ci. Même chose pour tous les clients, disposant d'un forfait téléphonique Red By SFR, qui ont constaté une hausse de 0,99 €/mois depuis janvier 2024. A contrario, l'opérateur Free avait déclaré contrer la concurrence en bloquant les tarifs de tous ses forfaits, jusqu'en 2027.