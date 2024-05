Humane AI Pin : après l'échec de son premier gadget IA, la compagnie serait désormais en vente

Seulement quelques mois après la livraison de son premier produit basé sur l'IA, la compagnie Humane chercherait désormais à être vendue auprès d'investisseurs.

Cette info pourrait presque passer pour un cas d'école : selon le site Bloomberg, l'entreprise Humane serait désormais en vente. Cette information proviendrait de plusieurs sources concordantes et familières avec la firme, seulement quelques semaines après la commercialisation des premières unités du AI Pin, le premier produit de l'entreprise.

Annoncé en fin d'année 2023, le AI Pin de Humane a rapidement fait sensation. La promesse de ce petit badge était de s'affranchir de notre dépendance aux smartphones en interagissant simplement avec notre voix. Le AI Pin était notamment vendu comme capable de répondre aux mails, lancer des appels, commander des objets sur Amazon, etc... A la tête de ce projet se trouvaient notamment d'anciens salariés d'Apple : Bethany Bongiorno, ancienne directrice des systèmes d'iOS et de MacOS et Imran Chaudhri, designer de l'iPhone, l'iPod, l'iPad et l'Apple Watch.

Le Humane AI Pin était accompagné de nombreuses promesses. © Humane

Malheureusement pour l'entreprise, les premières livraisons et tests de l'AI Pin se sont rapidement révélés catastrophiques. En l'état, l'appareil était amputé de nombreuses fonctions promises lors de son annonces et les bugs étaient extrêmement nombreux. Il était alors bien plus difficile d'utiliser l'AI Pin que de simplement sortir son smartphone pour effectuer une tâche. Ajoutez à cela une dissipation de la chaleur bancale et une autonomie risible, et vous obteniez toutes les raisons de bouder l'appareil.

Aujourd'hui, le site Bloomberg rapporte que l'entreprise serait en discussion avec un conseiller financier pour un éventuel rachat estimé entre 750 millions et 1 milliard de dollars. Si cette vente pourrait dévoiler une stratégie d'agrandir l'entreprise, le timing reste assez révélateur de cette nouvelle industrie, tandis que le Rabbit R1, autre grand appareil basé sur l'IA ait également été sous le feu des critiques après les premiers retours de la presse spécialisée.

Un timing assez révélateur de l'impact et de l'utilité de l'intelligence artificielle auprès du grand public. Si l'IA a clairement le vent en poupe auprès des investisseurs, cette dernière doit encore prouver sa légitimité auprès de réels clients. L'entreprise Humane n'a pas encore répondu aux sollicitations de la presse et n'a pas confirmé cette information pour le moment.