Apple annonce la date de sortie et le prix de son casque Vision Pro en France

Après de nombreuses rumeurs, l'Apple Vision Pro est désormais annoncé en France le 12 juillet 2024. Attention son prix est en hausse et atteint les 3999 euros.

Vous l'avez sûrement déjà vu passer dans des vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux mais aussi dans les actualités. L'Apple Vision Pro, ce casque de réalité augmentée boosté par une technologie révolutionnaire, débarque très prochainement en Europe. Apple vient d'annoncer la sortie de son Vision Pro en France le 12 juillet 2024 soit un peu plus de quatre mois après sa sortie initiale aux Etats-Unis, le 2 février 2024. En ce qui concerne son prix, le casque sera commercialisé à 3999 euros dans les boutiques partenaires.

Les rumeurs au sujet de l'Apple Vision Pro étaient légion ces dernières semaines. Les récentes déclarations de l'analyste financier Ming-Chi Kuo sur le réseau social X (formellement Twitter), laissaient sous-entendre que la sortie du casque de réalité augmentée serait étendue à 7 nouveaux pays pour juin 2024. Une liste assez longue dont faisait notamment partie la France. Les déclarations de l'analyste se sont avérées vraies puisque l'Apple Vision Pro est enfin disponible à la vente en France depuis l'annonce de sa sortie officielle lors de la keynote du 10 juin 2024.

Outre ses caractéristiques impressionnantes, l'Apple Vision Pro avait également choqué par son prix lors de sa sortie aux Etats-Unis. Pour ceux qui souhaitent se l'arracher lors de sa sortie en France, il faudra débourser par moins de 3999 euros selon nos confrères du Parisien. Un prix revu à la hausse en comparaison des Etats-Unis où l'Apple Vision Pro est proposé à 3500 dollars depuis sa sortie, mais qui fait sens suite aux différentes taxes européennes.

Dévoilé il y a tout juste un an lors de sa WWDC de juin 2023, l'Apple Vision Pro était au cœur de la communication d'Apple depuis plusieurs mois. Avec ce casque, il est possible de profiter de nouvelles expériences en matière de divertissement, de travail et même de connectivité. Plus concrètement, vous pouvez, grâce au Vision Pro, travailler depuis chez vous tout en cuisinant, regarder un film sur le canapé sans bouger ou bien lancer des appels vidéos depuis n'importe quel endroit.

Malgré toutes les expériences proposées, l'Apple Vision Pro a eu du mal à s'imposer et convaincre les passionnés de haute technologie depuis sa sortie aux Etats-Unis. En quelques heures seulement, l'objet était sujet à de nombreuses critiques. La faute à son design jugé trop imposant et ses manques de finition. Apple arrivera-t-elle à sauver les ventes de son Vision Pro en l'ouvrant au marché européen ? Nous suivrons cela avec attention et ne manquerons pas de vous tenir au courant des dernières actualités à son sujet.