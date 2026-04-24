C'est la fin pour ces 4 smartphones : Apple les abandonne définitivement

Votre iPhone va-t-il bientôt être définitivement mis de côté par Apple ? D'après un leaker, la prochaine grosse mise à jour de la firme américaine, iOS27, risque d'abandonner quatre de ses modèles.

Les mises à jour se suivent mais ne se ressemblent pas. Alors que la prochaine refonte du système d'Apple approche à vive allure, de nouvelles informations viennent ternir le tableau de la firme. Un leaker chinois dénommé "InstantDigital" l'assure : quatre modèles d'iPhone devraient être absents de la liste des modèles concernés par cette nouvelle mise à jour.

Si aucune information officielle ne vient confirmer, pour l'heure, ces allégations, tout devrait être plus clair dans quelques semaines, lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC) prévue en juin 2026. Néanmoins, connaître à l'avance quels iPhone seront bientôt abandonnés sur le bas-côté peut vous aider à mieux vous préparer.

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La mise à jour iOS27 et son lot de nouveautés enterreront-ils votre iPhone ? Selon InstantDigital, tous les modèles de smartphones Apple ne pourront être compatibles avec la prochaine grande mise à jour de la firme américaine. Si la gamme des iPhone 17, 16, 15, 14, 13 ou encore 12 auront les capacités d'héberger les nouvelles fonctionnalités, la lignée des iPhone 11 sera condamnée... à rester en arrière.

Apple déciderait donc d'écarter une bonne fois pour toutes l'iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Même destin pour l'iPhone SE2, sorti en 2020. Équipés des puces A13 et A14 Bionic, ces quatre modèles supportaient aisément iOS26, qui a introduit en septembre 2025 le design Liquid Glass. Le leaker chinois InstantDigital estime enfin que la série des iPhone 12 ne sera prise en charge que pendant un an, soit jusqu'à la sortie de iOS28.

Il est donc fortement recommandé, si vous possédez un iPhone 11, de ne pas vous procurer d'iPhone 12 mais de basculer directement vers la génération des iPhone 13, voire plus. Quand bien même votre iPhone est d'ores et déjà compatible avec iOS27, profiter entièrement des futures fonctionnalités nécessite de posséder un smartphone de dernière génération. La prochaine grosse mise à jour d'Apple, qui devrait se concentrer sur Apple Intelligence, risque de surtout concerner les iPhone 15 Pro et les modèles supérieurs.