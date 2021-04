iPhone 13 : une version Pro Max pour le prochaine smartphone ?

IPHONE 13. Généralement annoncés en fin d'année, les nouvelles générations d'iPhone sont souvent le centre de nombreuses rumeurs et fuites avant leur sortie officielle. C'est notamment le cas pour l'iPhone 13, dont plusieurs informations sont particulièrement attendues.

Culte depuis la sortie de sa première version, l'iPhone continue de se mettre à jour chaque année avec de nouvelles versions toujours plus attendues. Si la pandémie de COVID-19 impacte fortement la production de composants, Apple ne semble pas particulièrement touché par ce phénomène, et nous devrions avoir notre dose de nouveaux iPhones en fin d'année 2021. Bien qu'aucune annonce officielle ne soit encore disponible à propos de l'iPhone 13, plusieurs rumeurs et fuites commencent déjà à se répandre sur le net. Nous faisons le point.

A l'image de son iPhone 12 sorti l'an dernier, il est probable que Apple propose à nouveau plusieurs modèles de son futur iPhone 13. Dévoilé en octobre 2020, l'iPhone 12 était notamment disponible en version classique, mini, Pro et Pro Max. Si les différences entre l'iPhone 12 et son itération mini était relativement mineures en dehors de la taille de l'écran, les versions Pro et Pro Max disposaient surtout de modules photo bien plus poussés.

L'une des principales rumeurs que l'on peut retrouver sur plusieurs sites spécialisées est la potentielle annonce d'un iPhone pliable dit "Fold". Cette technologie relativement récente est déjà disponible chez plusieurs concurrents d'Apple avec notamment le Galaxy Fold dont la 3eme version est prévue plus tard cette année. Difficile cependant d'imaginer qu'un iPhone pliable soit la seule version qui sera proposée. Bien qu'il soit impossible de s'imaginer d'ores-et-déjà un prix, cette technologie a coût qui devrait se répercuter sur le tarif de ce potentiel iPhone pliable. Autant de questions qui devraient trouver leurs réponses lors de la conférence Keynote d'Apple de fin d'année.

Si la majorité des informations disponibles sur l'iPhone 13 n'en sont encore qu'au stade de rumeurs, plusieurs fuites sont déjà disponibles sur le net. Nos collègues de chez MySmartPrice ont dévoilé plusieurs rendus de ce qui semble être la version la plus classique à venir pour l'iPhone 13.

Ces premières images laissent apparaître un modèle très semblable à l'iPhone 12. On distingue cependant plusieurs particularités concernant les différents capteurs photo de l'appareil. Sur la face arrière, deux capteurs positionnés en diagonale seraient prévus afin de répondre à la taille de plusieurs composants présent dans le smartphone. Parmi les autres fuites disponibles sur la toile, plusieurs font état d'une encoche de la caméra avant plus petite que sur les modèles de l'iPhone 12. Ces deux fuites s'accordent cependant sur les dimensions de l'iPhone 13 classique à venir qui seraient identiques à celles de son prédécesseur à savoir 146,7 × 71,5 × 7,6 mm.

Pour ce qui des prix de l'iPhone 13 et ses potentielles versions mini et Pro, on peut s'attendre à des tarifs assez similaires à ceux pratiqués pour son prédécesseur l'iPhone 12 à savoir :

iPhone 13 mini : à partir de 809 euros.

iPhone 13 classique : à partir de 909 euros.

iPhone 13 Pro : à partir de 1159 euros.

iPhone 13 Pro Max : à partir de 1259 euros.

Pour ce qui d'une potentielle version pliable de l'iPhone 13, il est difficile de se prononcer à l'heure actuelle. Il est cependant hautement probable que cette nouvelle itération ne soit disponible qu'à partir de 1500 euros comme c'est souvent le cas chez les smartphones pliables actuels.

Si aucune date officielle n'a encore été communiquée par Apple, il est probable que la firme dévoile sa nouvelle gamme d'iPhone au cours de sa traditionnelle Keynote qui a lieu en fin d'année vers septembre-octobre. Il faudra cependant espérer que la pandémie actuelle ainsi que la pénurie de composants qui touche actuellement le monde de la tech ne retarde pas le géant Apple. Réponse en fin d'année 2020.