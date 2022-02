Samsung Galaxy S22 : où suivre l'annonce en direct

GALAXY S22. Les nouveaux smartphones Samsung Galaxy S22 devraient être dévoilés aujourd'hui lors d'une conférence spéciale organisée par la firme Samsung.

[Mis à jour le 09 février 2022 à 10h37] Le jour tant attendu est arrivé pour les Samsung Galaxy S22 ! Le constructeur spécialisé s'apprête à dévoiler ses nouveaux smartphones et autres produits à venir pour l'année 2022. Si vous souhaitez suivre en direct la révélation des nouveaux Samsung S22, sachez que plusieurs informations à leur sujet sont déjà disponibles sur la toile, suite à de nombreuses fuites.

Join us as we break the rules to set the epic standard at #SamsungUnpacked, February 9, 2022.



Register at https://t.co/DIakqCsiiZ pic.twitter.com/EBALmwQv0b — Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 25, 2022

Comme ce fût le cas pour la précédente génération, le Samsung Galaxy S22 devrait être disponible en plusieurs versions. Un modèle classique S22, un Samsung S22+ et un Samsung S22 Ultra. Ces derniers permettent donc de disposer de différentes options selon vos besoins et budget.

Si Samsung décide de réitérer sa stratégie adoptée l'an dernier avec le S21, la firme devrait proposer trois versions pour son nouveau Galaxy S22. Ces derniers disposeraient de gabarits et caractéristiques différentes afin de satisfaire un large panel d'utilisateurs comme c'est souvent le cas sur ce genre de lancement. Les trois modèles proposés seraient donc :

Le Samsung Galaxy S22

Le Samsung Galaxy S22+

Le Samsung Galaxy S22 Ultra

Concernant les S22 et S22+, le design du téléphone serait assez semblable à ses prédécesseurs. Le S22 Ultra serait, quant à lui, doté d'un écran incurvé, et surtout d'un étui dédié au rangement du stylo S-Pen, qui manquait notamment au dernier téléphone pliable de la marque, le Samsung Galaxy Z Fold 3.

Samsung n'aurait donc pas prévu de modèle "low cost", comme Apple avait tenté avec ses iPhone mini. L'enseigne a du regarder les ventes de ces derniers, qui se sont avérées assez décevantes pour la firme à la pomme.

L'an dernier, les précédents S21 étaient sortis à la fin du mois de janvier. Samsung a donc pris un peu de retard, puisque sa prochaine conférence, la "Galaxy Unpacked" est prévue pour ce mercredi 9 février à 16h (heure de Paris). Cette dernière devrait dévoiler l'ensemble des informations concernant les nouveaux Samsung Galaxy S22.

Si le nouveau Samsung Galaxy S22 et ses différentes versions seront présentés lors de la conférence, ces derniers ne devraient pas être rendus directement disponibles. Les précommandes pour le Samsung Galaxy S22 devraient s'ouvrir dans les jours qui suivent, pour une sortie globale estimée à la fin du mois de février.

Encore une fois, difficile de se prononcer à l'avance. Il est cependant toujours possible de reprendre les tarifs pratiqués les années passées, notamment ceux pour la sortie du Galaxy S21. Si la firme coréenne propose à nouveau trois modèles différents, le nouveau Samsung Galaxy S22 devrait se positionner ainsi :

Samsung Galaxy S22 : à partir de 859 euros

Samsung Galaxy S22+ : à partir de 1059 euros

Samsung Galaxy S22 Ultra : à partir de 1259 euros

Ces nouveaux smartphones se positionneraient donc toujours sur des prix haut de gamme. Contrairement à Apple, Samsung ne semble pas encore enclin à proposer une version plus "low cost" de son produit phare. Il faudra cependant attendre une annonce officielle et une conférence dédiée pour être fixé sur les tarifs finaux du Samsung Galaxy S22.

Bien que ces informations restent à prendre avec des pincettes, le Samsung Galaxy S22 est victime de nombreuses fuites depuis plusieurs semaines. Qu'il s'agisse de son processeur, ses capteurs photo ou juste son design, plusieurs photographiques et bruits de couloirs continuent de dévoiler le futur smartphone de chez Samsung.

Un processeur Snapdragon ou Exynos

Samsung fait parti de ces constructeurs capables de proposer leurs propres processeurs maison. Le S21 était notamment pourvu de la puce Exynos 2100 dotée d'excellentes performances pouvant rivaliser avec les processeurs Snapdragon. Il faudra cependant attendre une annonce officielle pour savoir si Samsung compte doter son prochain flagship de sa propre puce (qui serait alors la Exynos 2200) ou repartir sur un SoC Snapdragon (le 8 gen1 en l'occurrence, puisque la firme a abandonné ses anciennes dénominations). Selon le leaker Tron, spécialisé dans les fuites du genre, l'Europe ne disposerait que du processeur maison de Samsung, à savoir l'Exynos 2200 qui équiperait les futurs Galaxy S22.

Un design très proche du Galaxy S21

Selon les premiers leaks des designs du Samsung Galaxy S22, ce dernier ressemblerait à s'y méprendre à son prédécesseur ! Les premiers clichés déjà disponibles sur la toile dévoilent un bloc photo disposé sur le côté et toujours un capteur avant placé au centre de l'écran et non directement disposé sous l'écran comme c'est notamment déjà le cas sur le téléphone pliable de la marque, le Z Fold 3.

Le Galaxy S22 Ultra diffère un peu plus de son homologue classique en proposant un bloc photo original en forme de P. Ce dernier comporte également deux modules photo supplémentaires qui pourraient être réservés au téléobjectif. Ses bords diffèrent également des deux autres modèles puisque moins arrondis afin de laisser plus de place à l'écran. Ce dernier serait notamment entièrement compatible avec l'utilisation du stylet S-Pen de Samsung qui serait même directement disponible avec le smartphone comme en témoignent les premiers clichés sur le net.

Un écran haute définition avec 120 Hz

Concernant l'écran des Galaxy S22, ces derniers se diviseraient en deux catégories distinctes : d'un côté les Samsung Galaxy S22 et S22+ disposeraient d'une dalle Full HD+ tandis que le S22 Ultra sera pourvu d'une dalle QHD+. Les trois écrans seront cependant équipés d'écrans capables d'afficher un taux de rafraichissement de 120 Hz. A voir si ce dernier sera adaptatif et si les répercussions sur la batterie ne se font pas trop ressentir au quotidien. Concernant les tailles relatives aux écrans, ces dernières évoluent selon le modèle désiré :

Samsung Galaxy S22 : écran de 6,1" .

. Samsung Galaxy S22+ : écran de 6,6 ".

". Samsung Galaxy S22 Ultra : écran de 6,8".

Un appareil photo avec 50 Mpx

La génération actuelle de Samsung Galaxy S21 et S21+ dispose de trois capteurs photo de respectivement 12, 12 et 64 Mpx. Seul le S21 Ultra se démarquait avec quatre capteurs dédiés (12, 108, 10 et 10) pour du grand angle, de l'ultra grand angle et du téléobjectif. Les Samsung Galaxy S22 proposeraient de nouveaux capteurs avec un principal passant à 50 Mpx présenté en 2021. Le smartphone suivrait ainsi le modèle suivant :

Samsung Galaxy S22 : capteur principal 50 Mpx / ultra grand angle 12 Mpx / téléobjectif 10 Mpx.

capteur principal 50 Mpx / ultra grand angle 12 Mpx / téléobjectif 10 Mpx. Samsung Galaxy S22+ : capteur principal 50 Mpx / ultra grand angle 12 Mpx / téléobjectif 10 Mpx.

capteur principal 50 Mpx / ultra grand angle 12 Mpx / téléobjectif 10 Mpx. Samsung Galaxy S22 Ultra : capteur principal 108 Mpx / ultra grand angle 12 Mpx / téléobjectifs 10 et 10 Mpx.

Bien qu'il n'ait pas été à la hauteur des espérances d'Apple, l'iPhone 12 mini avait le mérite de proposer un téléphone haut de gamme à un prix plus accessible que ses homologues. Il s'agissait également d'un smartphone avec des dimensions réduites et qui pouvait ainsi convenir à un panel d'utilisateurs qui préfère s'équiper avec des appareils faciles à prendre en main.

Samsung va-t-il se risquer à une telle initiative ? Il a fort à parier que non. Comme nous l'évoquions précédemment, la version mini de l'iPhone a été très décevante au niveau des ventes, ce qui n'est pas très encourageant pour d'autres constructeurs. De plus, il n'existe à l'heure actuelle par de fuites ou bruit de couloir concernant une version plus abordable du Samsung Galaxy S22. Nous ne sommes jamais à l'abri de surprises, mais mieux vaut ne pas trop s'emballer.