Vous pouvez rendre votre smartphone plus rapide simplement en supprimant ces applis

Il est connu que disposer d'un trop grand nombre d'applications sur son smartphone peut considérablement ralentir ce dernier. Certains experts conseillent cependant de supprimer certaines applications bien spécifiques.

Vous avez votre smartphone depuis quelques temps maintenant et ce dernier commence à être de plus en plus lent ? Si vous mettez plusieurs secondes avant d'ouvrir une application, cet article pourrait bien vous être utile et vous aider à retrouver un smartphone en meilleur état.

Plusieurs experts sont clairs à ce sujet : disposer d'un trop grand nombre d'applications sur un téléphone risque de le ralentir sévèrement. Il est donc régulièrement conseillé de faire du tri dans sa bibliothèque d'applications en supprimant celles dont vous ne vous servez pas fréquemment ou qui prennent un peu trop de place dans votre espace de stockage.

Le site TKXEL.com a cependant classé plusieurs applications qui s'avèrent particulièrement gênantes pour les performances de votre smartphone. Ces dernières ne sont pas anodines et sont même très régulièrement téléchargées par de nombreux utilisateurs.

Des applications reconnues et très gourmandes en ressources

Parmi les applications recommandées à désinstaller pour améliorer la vitesse de votre smartphone se trouvent deux réseaux sociaux très connus : Facebook et Instagram. Ces deux applications qui appartiennent à la société META sont reconnues pour être particulièrement gourmandes en matière de ressources. Les désinstaller pourrait donc faire le plus grand bien à votre smartphone si celui-ci commence à vraiment ralentir au quotidien.

Parmi les autres types d'applications que les experts recommandent de désinstaller, on retrouve les jeux. Qu'il s'agisse de Call of Duty ou de Candy Crush, les applications de jeux sont très gourmandes en ressources et peuvent donc sévèrement impacter la durée de vie de votre téléphone. Si vous n'êtes pas un gros gamer, vous pourriez donc les supprimer de votre appareil.

Autre application particulièrement nocive pour votre smartphone : les anti-virus. Si vous ne faites pas n'importe quoi pendant votre navigation sur le web, ces dernières sont souvent inutiles. Il est bien plus avisé de naviguer prudemment sur la toile plutôt que d'installer une potentielle application qui va épuiser votre smartphone en l'analysant en permanence. Cela inclut également les autres potentielles applications dédiées à la sécurité comme les anti-malwares.

Enfin, les applications qui s'appuient un peu trop sur les widgets comme la météo peuvent également impacter fortement les performances de votre téléphone. Bien que ces petits outils soient très pratiques, ils ont la fâcheuse tendance à fonctionner en permanence en toile de fond et donc solliciter les ressources de votre appareil.

Certaines de ses applications peuvent s'avérer difficiles à supprimer (notamment les réseaux sociaux ou les anti-virus si vous avez la fâcheuse habitude de télécharger des fichiers sensibles sur votre appareil), mais s'en débarrasser pourrait nettement améliorer les performances de votre smartphone si ce dernier est vieillissant.