Ces outils cachés dans votre smartphone vous aident à supprimer les photos ratées. Il suffit de quelques clics pour toutes les trier

Les photos réalisées avec nos smartphone peuvent rapidement prendre beaucoup d'espace de stockage sur nos appareils. Heureusement, il existe des outils pour les trier et les supprimer facilement.

Si vous avez l'habitude de prendre des photos avec votre téléphone, vous avez peut-être déjà été confronté à une saturation de votre espace de stockage. En tout cas, vous vous êtes certainement déjà agacé du nombre de "déchets" en parcourant les photos de vos vacances ou de votre dernier week-end, ou bien en partant à la recherche d'une photo précise enfouie dans l'amoncellement de clichés de votre bibliothèque.

Si la majorité des photos réalisées avec un smartphone prennent assez peu de place, l'accumulation de ces dernières peut rapidement amener au casse-tête. Faire le tri s'avère souvent salutaire. Photos floues, clichés en double, images ratées, souvenirs à supprimer... Les raisons de se débarrasser de ces fichiers sont nombreuses.

Il peut cependant s'avérer assez compliqué d'examiner l'ensemble de ces photos pour les trier. Si vous avez passé plusieurs années à prendre des photos sans jamais effectuer de tri, vous avez certainement un grand nombre de fichiers à traiter. Heureusement pour vous, les constructeurs de nos smartphones ont déjà développé des outils très pratiques pour trier les photographies de votre appareil sans avoir à installer quoi que ce soit !

Comment trier et supprimer facilement vos photos

Beaucoup d'articles et vidéos en ligne peuvent vous recommander d'installer plusieurs applications pour trier vos photos. Si ces solutions peuvent s'avérer puissantes, elles s'accompagnent parfois d'un abonnement payant dont vous ne voulez pas forcément vous acquitter. Les applications de tri sont également très nombreuses et il peut être facile de s'y perdre ou même de télécharger une application suspecte voire dangereuse pour votre appareil.

Mais saviez-vous que votre téléphone dispose déjà d'outils pour vous permettre de trier vos photos ? Sur smartphone Android, si vous disposez Google Photos (souvent installée par défaut), vous retrouverez une option "photos floues" en naviguant au sein de l'application. Cette fonctionnalité permet à votre smartphone d'identifier les clichés un peu trop floues et vous proposera de les supprimer. Vous pouvez bien évidemment refuser ou accepter leur tri. Si vous souhaitez identifier vos photos en double, et que vous n'êtes pas réticent à l'idée d'installer une nouvelle application, vous pouvez vous tourner vers "Remo Duplicate Photos Remover" qui est une solution gratuite et efficace.

Sur iPhone, vos photographies sont déjà automatiquement triées par leur date (en années, mois et jours) dans l'espace "phototèque". En naviguant dans la section "album" et en les affichant tous, vous pourriez y trouver un dossier intitulé "doublons". Comme son nom l'indique, il s'agit des clichés que l'iPhone identifie en double dans votre appareil. Ces photos sont alors identifiées et vous pouvez les trier et/ou supprimer selon vos besoins.