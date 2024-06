Alliance RN-LR, en direct : la grosse bourde d'Eric Ciotti sur les femmes

Alors qu'Eric Ciotti précise son alliance RN-LR, une nouvelle polémique pourrait venir entacher sa campagne. Sur les 62 candidatures défendant le "rassemblement des droites", les femmes apparaissent comme extrêmement minoritaires.

10:48 - Éric Ciotti assume sa proposition d'alliance avec le RN dans une vidéo Dans une vidéo publiée sur X, mardi 18 juin, le président des Républicains, Éric Ciotti a affirmé qu'il assumait "l'union des droites". Il a estimé que sa décision était "rapide, mais réfléchie", mais qu'elle avait pu heurter des partisans LR. "J'assume ce choix nécessaire à notre famille politique, indispensable à nos idées", a-t-il argumenté, disant vouloir s'opposer à l'extrême-gauche. "Les Républicains demeureront un grand parti de droite indépendant", assure-t-il.

10:03 - "Un crime contre l'honneur" pour Darmanin Sur BFMTV, le ministre de l'Intérieur a estimé qu'Eric Ciotti avait commis "un crime contre l'honneur" en s'alliant avec le RN. Il assure que le RN "trie les Français selon leurs origines". Gérald Daramnin a aussi annoncé qu'il allait proposer à Emmanuel Macron de dissoudre le GUD, Groupe union défense; un "groupe d'ultradroite très ami avec beaucoup de gens du Rassemblement national".

09:17 - Eric Ciotti exclu des LR avant le 30 juin ? Première vice-présidente du groupe LR à l'Assemblée nationale, Michèle Tabarot, souhaite qu'Eric Ciotti quitte LR. Elle a assuré à Nice-Matin que ce scénario pourrait bientôt aboutir. "Nous avons réuni en une journée les signatures de plus de 700 membres du conseil national de LR qui demandent à Éric Ciotti, en vertu de l’article 24.3 de nos statuts, de convoquer un bureau politique avec son éviction de la présidence à l’ordre du jour", a-t-elle précisé. Un bureau qui devrait être réuni dans les huit jours et qui selon la députée sortante des Alpes-Maritimes, "rendra sa décision avant le premier tour des législatives. Le 30 juin, Ciotti ne sera plus à la tête de notre parti".

09:09 - "On se s'allie pas avec le RN, on se soumet", estime Bruno Retailleau Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, déplore l'alliance d'Eric Ciotti avec le RN. Selon lui, "Eric Ciotti a été lui-même dissous dans le bloc RN. On ne s'allie pas avec le RN, on se soumet". Le sénateur de la Vendée n'y voit aucunement une "alliance entre égaux". Sur BFMTV, il différencie son parti de ceux qui soutiennent Eric Ciotti : "Les candidats d'Éric Ciotti qui se sont déclarés en préfecture (...) ne sont pas rattachés à LR (...) mais au micro parti d'Éric Ciotti".

08:49 - LR, habitué des amendes de parité Si l'Assemblée nationale se féminise petit à petit, malgré l'issue du scrutin de juin 2022 qui a vu le nombre de femmes élues reculer (217 contre 224 cinq ans plus tôt), il reste encore des partis politiques qui préfèrent payer des pénalités plutôt que d’investir des femmes à la place des députés sortants. Les Républicains sont des habitués de ces amendes de parité depuis leur mise en place. Selon Mediapart, le parti perd 1,3 million d'euros chaque année. Une statistique qui ne devrait pas s'arranger avec la majorité d'hommes présents dans les 62 candidats garants du "rassemblement des droites" souhaité par Eric Ciotti (RN-LR), cinq fois plus d'hommes y sont présents. Toujours d'après le média d'investigation, le parti de droite a déjà recouru à une astuce dans le passé pour se soustraire à cette amende, "il a volontairement oublié de déclarer 25 candidats, tous des hommes, qui concouraient pourtant officiellement sous l’étiquette Les Républicains. Ces vingt-cinq candidats étaient investis dans des circonscriptions difficilement gagnables, et aucun n’a d’ailleurs réussi à dépasser les trois mille voix. Mais cette entourloupe devrait permettre de faire économiser annuellement 250 000 euros d’amende".

08:42 - Parité hommes/femmes : quel montant pour une amende ? L'écart entre la part d'hommes et de femmes sur une liste ne doit pas excéder 2 %. Si ce n'est pas le cas, des amendes doivent être réglées, proportionnelles à l'écart entre la parité et la réalité. Selon les calculs de Mediapart, lors des Législatives 2022, Ensemble (le parti présidentiel) perdait annuellement plus de 400 000 euros en raison de cette amende, soit plus de 2 millions d'euros sur l'ensemble du quinquennat. Cinq ans plus tôt, LREM respectait pourtant strictement la parité.

08:35 - Que dit la loi sur la parité hommes/femmes ? En 1997, dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre Lionel Jospin s'était engagé à réformer la Constitution pour y inscrire la parité. Et depuis le 6 juin 2000, la loi prévoit une égalité obligatoire des candidatures pour les scrutins de liste et même une alternance des candidats de chaque sexe sur les listes. L’alternance est stricte pour les élections à un tour et par tranche de six pour les élections à deux tours. De plus, spécifiquement pour les Législatives, la loi prévoit une égalité facultative : les partis qui ne présentent pas 50% de candidats de chaque sexe doivent payer une amende (la pénalité est en fait déduite de la première partie du financement public).