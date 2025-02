Si votre conjoint fait ce geste anodin sur son smartphone, c'est qu'il vous cache sûrement quelque chose

Notre smartphone a beau être un formidable moyen de communication, il peut également en dire beaucoup sur le comportement de notre bien aimé.

Un couple repose souvent sur la confiance. Pourtant, il n'est pas rare de vouloir cacher quelques petits secrets à la personne que l'on aime et avec qui l'on partage sa vie quotidienne. Qu'il s'agisse d'informations anodines ou de cachotteries susceptibles de faire voler en éclat sa relation, les secrets peuvent avoir un gros effet sur la vie sentimentale.

C'est ce qu'ont voulu vérifier et constater deux chercheurs turques il y a quelques mois. Leur but ? Informer voire alerter sur le phénomène de "phubbing". Ce terme, qui provient d'un mélange entre les mots "phone" et "snub" (ndlr : "ignorer" en anglais), exprime un comportement bien plus répandu qu'on ne le pense. Il s'agit de l'habitude que certaines personnes peuvent avoir en consultant leur téléphone afin d'ignorer d'autres personnes présentes physiquement avec elles.

Ce phénomène, de plus en plus répandu, permet aux personnes concernées d'éviter toute interaction sociale avec d'autres et de se concentrer uniquement sur leur smartphone, souvent jugé plus intéressant. Une habitude qui peut rapidement devenir nocive, en particulier au sein d'un couple.

Les psychologues turques Suat Kılıçarslan et İzzet Parmaksız ont ainsi étudié les habitudes de près de 700 hommes et femmes de différents âges avec une moyenne d'environ 37 ans. L'étude en question reposait sur de multiples questions envoyées aux couples sur leur rapport au smartphone et la communication avec leur partenaire. Les participants à l'opération devaient donc s'exprimer sur leurs habitudes relative aux échanges avec leur conjoint ainsi que l'utilisation de leur téléphone lorsque ce dernier était présent dans la pièce avec eux.

Les résultats sont sans appel : les couples qui pratiquaient le plus le "phubbing" sont également ceux qui avaient le plus de difficultés rencontrées au cours de leur relation. Le sentiment d'effacement de l'autre et la sensation d'être d'ignoré par l'être aimé reviennent plusieurs fois dans l'étude. L'absence de communication directe aurait donc un impact important sur le bien-être du couple et sur sa capacité à s'épanouir. Votre conjoint peut se sentir moins épris par vous ou attaché à votre personne si vous continuez à utiliser votre smartphone alors que ce dernier est proche de vous physiquement.

Outre cette observation, l'étude menée par les deux psychologues met également en exergue notre utilisation massive du smartphone, même lorsque la situation ne s'y prête pas réellement. L'addiction aux écrans peut être un problème pouvant nuire aux couples, c'est pourquoi il vaut mieux s'inquiéter si votre partenaire a l'habitude de consulter son smartphone alors que vous êtes présent. Ce dernier pourrait bien vous cacher que votre relation ne se passe pas aussi bien que vous ne le pensiez.