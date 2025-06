Vous ne connaissez sans doute pas les messages vidéos sur WhatsApp, c'est génial et voici comment en envoyer

L'une des fonctionnalités les mieux cachées de WhatsApp vous permet d'envoyer de courts extraits en vidéo.

WhatsApp a beau être utilisé par près de 3 milliards de personnes dans le monde, l'application continue de surprendre avec ses fonctionnalités. Certaines sont cependant bien cachées dans la liste des fonctionnalités présentées sur ou sous vos discussions. Impossible en effet de mettre en avant toutes ses possibilités sous peine de surcharger l'interface.

C'est ainsi que certains utilisateurs de WhatsApp découvrent tour à tour une fonctionnalité très peu connue et encore moins utilisée : les messages vidéo. Attention, nous ne parlons nullement des appels par vidéo qui peuvent facilement être réalisés grâce à la petite icône en forme de caméra dans les discussions de l'application. Ces messages vidéos sont plus communément appelés "notes vidéo" et permettent de surprendre vos amis avec de courts passages qui ne sont pas sans rappeler Snapchat ou les story éphémères d'Instagram.

Vos amis vous manquent et vous aimeriez avoir quelques nouvelles d'eux avec une vidéo ? Nul besoin de passer par un MMS, WhatsApp a tout ce qu'il vous faut. Lancée en juin 2023, la fonctionnalité de notes vidéos est passée inaperçue auprès des utilisateurs. Il faut dire que cette dernière est plutôt bien cachée.

Son fonctionnement est pourtant simple et assez génial : envoyer de courts messages vidéos à votre entourage. Ces extraits peuvent durer jusqu'à une minute, ce qui permet de faire de courtes vidéos lorsque vous ressentez le besoin de montrer quelque chose en image, sans aller jusqu'à passer un appel. Notez cependant que ces vidéos ne périment pas dans le temps et ne se suppriment pas automatiquement !

Pour envoyer une note vidéo, rien de plus simple : ouvrez votre application WhatsApp avec votre compte habituel et lancez une discussion (cela peut -être avec une seule personne ou avec un groupe). Au lieu de sélectionner le champ texte pour écrire un message, cliquez sur l'icône de caméra dans ce même champ situé en bas de votre écran. Vous aurez alors le choix entre capturer une photo, une vidéo ou faire... une note vidéo.

Il vous suffit alors de cliquer sur le rond central pour lancer l'enregistrement de votre note vidéo. Notez que des petits ajouts sont également disponibles avec des filtres, des effets et même des arrière-plans afin de personnaliser un peu plus votre message vidéo et surprendre votre entourage. Une fois que vous êtes satisfait de votre court extrait, vous n'aurez qu'à tapoter le bouton "envoyer" pour partager votre note !