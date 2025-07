"Je n'utilise plus Uber depuis" : cette astuce trop peu connue permet de faire baisser drastiquement le prix des VCT

Leader dans le domaine des VCT, l'application Uber reste souvent pointée du doigt en raison de ses tarifs.

"Attends je vais nous commander un Uber", s'exclame Alice* après une belle soirée parisienne qui vient de se terminer à un horaire assez tardif. Un geste très commun et devenu banal pour de nombreux Français tant l'application de VCT s'est imposée ces dernières années face à ses concurrents et aux traditionnels taxis.

Pourtant, forte d'une telle popularité, Uber n'est pas exempte de défauts. L'application est notamment pointée du doigt par bon nombre de ses utilisateurs pour ses tarifs. Forcée de répondre au phénomène d'inflation, à la hausse du prix de l'essence ou à l'arrivée de nouveaux acteurs, Uber est souvent pointée du doigt. En 2022 et 2023 par exemple, la firme avait annoncé que ses tarifs minimum allaient augmenter pour les trajets courts.

Une situation qui n'a pas échappé à Alice. La jeune conseillère bancaire fait particulièrement attention à ses dépense, notamment à l'approche de ses 30 ans. Elle nous confie également une excellente astuce qu'elle utilise régulièrement pour baisser le prix de ses courses en VCT.

Utilisée régulièrement, l'astuce d'Alice lui permet d'économiser plusieurs centaines d'euros par an. L'intéressée s'explique : "beaucoup d'utilisateurs de VTC et de taxis ont le réflexe de n'utiliser qu'une seule et même application pour leurs déplacements. Il y a pourtant de plus en plus de concurrence sur ce marché et c'est ça qui est intéressant !"

L'astuce d'Alice, comme vous l'aurez peut-être deviné, est de faire jouer les différentes applications concurrentes de VTC ou de covoiturage. Ces dernières sont nombreuses et très sous-estimées. Nous faisons le test avec elle pour rentrer à notre domicile et l'astuce marche parfaitement : sur un trajet d'environ 10 km, Uber nous affiche une course estimée à 30 euros tandis que Bolt propose des courses à 25 euros. La palme revient à l'application Heetch sur laquelle nous obtenons même un trajet à 22 euros.

Si vous pensez que certaines applications sont moins chères car plus lentes, détrompez-vous : l'ensemble des applications testées affiche la même durée de trajet de 45-50 minutes. Bien entendu, le prix et la durée de l'itinéraire peuvent varier en fonction du type de véhicule sélectionné (standard, berline, green, partagé avec d'autres utilisateurs...), mais dans la majorité de nos tests (en journée et en soirée), Uber reste l'option la moins intéressante.

Avant de nous quitter, Alice nous donne une dernière astuce pour économiser plus facilement sur nos trajets : "j'utilise généralement des applications de géolocalisation pour avoir une vue globale des tarifs et de la durée des trajets. Nul besoin d'ouvrir chaque application de VTC pour comparer les prix. Des applications comme Google Maps ou Citymapper affichent ces informations lorsque vous regardez votre itinéraire !" Nul besoin donc de vous créer un compte sur l'ensemble des applications de VTC. Pensez plutôt à utiliser Google Maps ou Citymapper pour comparer les offres lorsque vous avez besoin d'un transport en voiture.

*Par souci de confidentialité, le prénom a été changé à la demande de l'intéressée.