Météo : on sait quel temps il va faire en août, les prévisions se précisent

Le mois de juillet aura été coupé en deux, avec de fortes chaleurs puis un temps plus instable. Qu'en sera-t-il pour le mois août ? Voici ce qui vous attend.

Le temps est très instable à l'approche de la fin du mois de juillet. Cette semaine est, à ce jour, la plus maussade de l'été sur la majeure partie du pays. Une amélioration pourrait se dessiner à partir du week-end avec le retour de l'anticyclone des Açores. Pour la semaine à cheval sur juillet et août, cette amélioration pourrait se poursuivre. Les températures rejoindront les normales de saison, mais sans excès de chaleur.

Le temps ensoleillé va surtout s'affirmer au sud de la Loire, avant de toucher la partie nord. Pour le vendredi 1er août, le soleil devrait être au rendez-vous avec autour de 25°C au nord et 30°C au sud. Le premier week-end d'août devrait s'annoncer dans le même ton, malgré un risque de pluie sur les bords de Manche et dans le nord-est. Pour la moitié sud, l'été est bien présent.

La chaleur pourrait vraisemblablement faire son retour la semaine suivante, selon les prévisions de La Chaine Météo. "Des conditions météo calmes et assez bien ensoleillées avec de la chaleur au nord et de fortes chaleurs au sud" sont annoncées. Il n'est cependant pas attendu de canicule pour autant. Des orages restent possibles, notamment sur les reliefs du sud.

© La Chaine météo

Mi-août, la France se situerait en bordure d'un anticyclone, provoquant une alternance de soleil et de nuages, voire de la pluie en bord de Manche. Quelques degrés seraient perdus par rapport à la semaine précédente, mais en restant légèrement au-dessus des normales de saison. Pour la dernière partie du mois, le soleil et la chaleur pourraient faire leur retour. Ces premières prévisions restent à confirmer au vu du délai.

Sur le mois, l'excédent de températures est annoncé à +1,5°C, et donc moins chaud que juillet et sans niveau caniculaire. L'excédent pluviométrique devrait se placer autour de 10% pour le mois d'août. Une bonne nouvelle pour les sols asséchés par le déficit pluviométrique de début juillet. Si vous partez à cette période, le temps pourrait donc être variable selon les semaines et plus estival dans la moitié sud.