Une nouvelle notification WhatsApp arrive sur votre téléphone : pourquoi ça change tout

WhatsApp se prépare à intégrer une toute nouvelle fonctionnalité on ne peut plus essentielle. Une notification inédite apparaîtra bientôt sur vos appareils.

Les plus de deux milliards d’utilisateurs actifs de WhatsApp recevront prochainement une nouvelle mise à jour sur leurs smartphones. La messagerie de Meta ne cesse de se perfectionner au fil des années, et ne semble pas s’arrêter en si bon chemin : en témoigne la fonctionnalité inédite qui sera incorporée dans l’application.

Pour l’instant réservée à une poignée de testeurs, la grande nouveauté de WhatsApp est destinée à être implantée dans l'application d’ici les prochaines semaines, si l’on en croit cet article de WABetaInfo. La mise à jour Android 2.25.21.14 promet de transformer les discussions avec ses amis, voici pourquoi.

Qui n’a jamais oublié de répondre à un message ? Ce problème, commun à une grande majorité des possesseurs de smartphones, pourrait bien être bientôt révolu sur WhatsApp. L’application de Meta prévoit en effet d’intégrer une nouvelle notification à ses utilisateurs pour leur rappeler de réagir aux messages laissés sans réponses.

Une nouveauté on ne peut plus pratique lorsque les interactions sur WhatsApp sont trop nombreuses et que l’on perd le fil des conversations. La messagerie de Meta devrait donc, d’ici les mois à venir, mettre un terme aux discussions oubliées et aux messages délaissés.

Mais les notifications de rappel sur WhatsApp ne s’arrêtent pas là. Il sera possible pour les utilisateurs de prévoir eux-mêmes une alarme dans un futur proche. Il suffira de sélectionner le message de son choix, auquel il vous est impossible de répondre instantanément, pour vous rappeler d’y réagir plus tard.

La manipulation de cette nouveauté s’avère plutôt simple : il sera nécessaire d’appuyer longuement sur un message en question, de sélectionner l’option "Rappelle-moi" et de choisir un délai de notification. Son activation est strictement confidentielle : ni l’interlocuteur, ni aucun membre d’un groupe WhatsApp ne sera averti de la mise en place de cette fonctionnalité.

Cette mise à jour de WhatsApp, qui ravira sans conteste bon nombre d’utilisateurs, n’est pour l’instant réservée qu’aux utilisateurs d’Android. Les iPhone ne devraient pas héberger les nouvelles fonctionnalités avant un certain moment.