Certains smartphones Android affichent deux fois le logo du Wifi : voici ce que cela signifie et ce qu'il faut faire

Un mystérieux double logo WiFi est apparu peu à peu sur certains smartphones Android et a soulevé des questions chez les utilisateurs. Pas de panique, il s'agit d'une nouvelle fonction très pratique.

De plus en plus d'utilisateurs de smartphones Android y sont confrontés : l'apparition d'un second logo WiFi, plus petit, à côté de l'icône habituelle dans la barre de statut de leur smartphone. Bug de votre téléphone, problème de connexion avec votre box, piratage de votre réseau ?

Rien de tout cela, heureusement ! En réalité, ce double symbole cache une fonctionnalité baptisée ou "Dual-Channel-Acceleration" en anglais. Grâce à elle, le smartphone peut se connecter simultanément aux réseaux WiFi 2,4 GHz et 5 GHz d'un même routeur, au lieu de devoir choisir entre l'un ou l'autre.

L'intérêt est double. D'une part, cela permet d'obtenir des vitesses de connexion plus élevées en cumulant la bande passante des deux réseaux. D'autre part, la stabilité de la connexion est renforcée : si le signal faiblit sur l'un des réseaux, le smartphone bascule automatiquement sur l'autre pour éviter les coupures.

Cette option ravira notamment les utilisateurs qui ont besoin d'une connexion très performante, comme les gamers ou ceux qui regardent beaucoup de vidéos. Mais attention, certains utilisateurs signalent sur Reddit avoir noté une réduction de l'autonomie de la batterie. Apparue en 2019, la "Dual-Channel-Acceleration" n'est pas présente sur tous les smartphones Android. On la trouve surtout sur les smartphones de marques chinoises comme Xiaomi, Oppo, Vivo ou Realme. Les utilisateurs des smartphones OnePlus Note sont aussi nombreux à signaler son existence sur leurs appareils.

Si votre smartphone en dispose bien, vous pouvez vérifier et activer cette fonction. C'est très simple. Il suffit généralement de se rendre dans les paramètres WiFi avancés du smartphone et de cocher l'option correspondante, qui peut s'appeler "Dual Channel Network Acceleration", "Double accélération WiFi" ou une variante proche selon les modèles et la langue utilisée. Une fois activée, l'icône du double logo WiFi apparaît dans la barre de statut pour indiquer que la fonctionnalité est opérationnelle.