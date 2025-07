Cet animal qui monte dans les voitures se répand en France et c'est une très mauvaise nouvelle

Détectée pour la première fois en France, cette espèce envahissante pourrait poser problème.

Si le moustique tigre est de plus en plus présent en France, du fait des fortes chaleurs, il n'est pas le seul dont la propagation est redoutée cet été. Un autre insecte a été détecté par les autorités début juillet sur notre territoire, à plusieurs reprises. Ce ravageur venant d'Asie s'est progressivement rapproché des frontières françaises. Il avait notamment été aperçu en Italie, en Suisse et en Allemagne. Il est qualifié "d'autostoppeur", puisqu'il se déplace facilement en se posant sur différents supports, comme des objets ou d'autres animaux. Il monte aussi dans nos moyens de transport.

Cet animal est dit "polyphage", se nourrissant de plus de 400 espèces de végétaux comme la vigne, le maïs, le soja ou encore les arbres fruitiers. Durant la période estivale, il se regroupe en colonie sur des végétaux et s'en nourrit jusqu'à ce qu'il ne reste que les nervures. Les fruits et les fleurs peuvent aussi être attaqués. A l'état de larve, il peut ravager les pelouses. S'il n'y a rien à craindre pour la santé de l'homme, cette espèce envahissante fait partie des 20 insectes considérés comme les plus dangereux en Europe d'un point de vue économique, environnemental et social. Elle est classée dans la réglementation européenne comme un "organisme de quarantaine prioritaire".

Ce nuisible a été détecté pour la première fois en France en juillet dans le Grand Est grâce à des pièges. La Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) a indiqué, dans un communiqué, que le "caractère isolé de ces deux captures et la localisation proche des axes de communication (gare de marchandise et aire d'autoroute), laissent supposer qu'il s'agit d'interceptions d'individus auto-stoppeurs, qui se seraient déplacés via des transports humains (train, camion, voiture)". Il pourrait toutefois continuer à se propager.

Cet insecte, c'est le scarabée japonais. Il est minuscule, à peine 10 mm de long et 6 mm de large, soit la taille d'un grain de café. De couleur vert métallique et avec des ailes brunes cuivrées, il se reconnait surtout par ses "touffes de soie blanches" visibles sur le bord de l'abdomen. Elles permettent de ne pas le confondre avec d'autres espèces ressemblantes, comme le hanneton horticole ou le hanneton bronzé.

Ce scarabée est vorace, il se nourrit et ravage de très nombreuses plantes hôtes : maïs, soja, vigne, rosiers, fraisiers, arbres feuillus. C'est un fléau : les larves font énormément de dégâts sur les surfaces herbagères, comme les prairies de graminées, les gazons, les golfs.

L'installation de pièges s'est donc multipliée pour éviter une invasion plus vaste. Dans ceux-ci, l'animal est attiré par des odeurs de fleurs et tombe au fond d'un récipient dont il ne peut plus ressortir. Un appel à signaler sa présence a également été lancé afin de localiser de potentielles nouvelles zones à risques.