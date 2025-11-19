Voici combien de batterie vous perdez chaque année si vous rechargez votre smartphone de cette façon

Un youtubeur s'est amusé à comparer plusieurs smartphones en les rechargeant différemment. Son expérience dévoile à quel point la charge complète impacte votre appareil.

Beaucoup de possesseurs de smartphones ont encore tendance à recharger leur appareil sans trop se poser de questions. La charge est pourtant une étape très importante dans la vie d'un téléphone portable, puisqu'elle va directement impacter ses composants.

Ainsi, il est souvent recommandé de ne jamais recharger un téléphone à 100% de sa batterie. La raison est simple : une batterie est pensée pour être vidée et remplie régulièrement, mais jamais entièrement. En épuisant totalement votre téléphone avant de le recharger à 100%, vous avez de grandes chances d'abimer la batterie sur le long terme.

Mais dans les faits, à quel point cette mauvaise habitude endommage votre smartphone ? Un youtubeur spécialisé du nom de HTX Studio a voulu vérifier en réalisant une expérience sur plus d'un an. Et les résultats sont assez étonnants.

Pour réaliser cette expérience, HTX Studio s'y est repris à plusieurs reprises et sur plusieurs années jusqu'à trouver la bonne méthode. Pour commencer, le garçon a décidé d'étudier l'impact de la charge et est parti sur une comparaison entre six iPhone et six téléphones Android (de marque Vivo). Ces deux groupes ont été séparés en deux catégories distinctes : l'une rechargeant doucement avec un chargeur 12 W et l'autre raccordé à une charge rapide de 120 W.

Les deux groupes ont alors subi plus de 500 cycles de charge, représentant l'utilisation moyenne d'un utilisateur lambda pendant un an et demi. Le résultat est alors assez amusant : aucun impact n'a été observé sur les deux groupes. Au bout de 500 recharges, le groupe d'iPhone n'avait perdu que 0,5% de capacité maximale de batterie tandis que le groupe Android n'en avait perdu que 0,3%. La recharge rapide n'aurait donc que très peu d'effet négatif sur la batterie.

HTX Studio ne s'est pas arrêté là. Le youtubeur a également voulu comparer l'impact d'une charge entre 5 et 100% de batterie sur un groupe de smartphone avec une charge entre 30 et 80% de batterie sur un autre groupe. En d'autres termes, le premier groupe de téléphones sera rechargé dès lors que sa batterie tombera en dessous des 5% et sera rechargé au maximum. L'autre groupe sera constamment rechargé entre 30 et 80%.

La différence sur un peu plus d'un an de test est notable cette fois : en rechargeant votre smartphone à fond lorsque ce dernier est sur le point de s'éteindre, ce dernier perd environ 12% de batterie maximale. Le second groupe, rechargé entre 30 et 50% et batterie, n'a perdu que 8% de capacité maximale au bout d'un an et demi de test.

Cette différence est d'autant plus importante sur les iPhone que sur les appareils Android, mais il est donc vivement recommandé de maintenir votre appareil toujours entre la tranche des 30 et 80% de batterie si vous souhaitez l'utiliser le plus longtemps possible.