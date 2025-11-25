Les serviettes ne doivent pas être lavées toutes les semaines ou tous les 15 jours : un expert donne le bon moment

Ni toutes les semaines, ni même tous les 15 jours ! Voici la bonne fréquence pour laver vos serviettes de bains pour éviter qu'elles ne deviennent un véritable nid à bactéries.

A quel rythme lavez-vous vos serviettes de toilettes ? Quand vous y pensez ? Une fois par mois, tous les quinze jours, toutes les semaines ? Cette tâche domestique peut sembler anodine, mais la fréquence de lavage des serviettes est importante, c'est une question d'hygiène.

Beaucoup de gens pensent qu'il est suffisant de laver leurs serviettes de bain toutes les deux semaines, voire une fois par mois. Cette idée semble pratique, mais selon des experts en hygiène, elle peut poser des problèmes pour la santé. La fréquence de lavage des serviettes est souvent sous-estimée, bien qu'elles soient en contact direct avec notre peau au quotidien.

Après chaque utilisation, les serviettes absorbent non seulement de l'eau, mais aussi des cellules de peau morte, des huiles corporelles, et potentiellement des résidus de produits de soin. Cela crée un environnement parfait pour la prolifération des bactéries, champignons et autres micro-organismes. Ces derniers adorent les environnements chauds et humides, comme celui d'une serviette qui sèche lentement dans une salle de bain mal ventilée. Si les serviettes ne sont pas lavées régulièrement, elles peuvent devenir un véritable nid à bactéries.

© 123RF - liudmilachernetska

Selon Philip Tierno, microbiologiste et professeur à l'Université de New York, une serviette peut commencer à abriter des bactéries après seulement deux ou trois utilisations. Si elle n'est pas lavée régulièrement, elle peut même devenir un vecteur de maladies de la peau, comme des infections à staphylocoques ou des irritations cutanées.

Alors, à quelle fréquence faut-il réellement laver ses serviettes ? Les experts recommandent de laver les serviettes après trois à quatre utilisations maximum. Cela correspond à environ deux à trois jours d'utilisation si vous prenez une ou deux douches quotidienne.

En outre, si vous avez des problèmes de peau, comme de l'acné, ou si vous souffrez d'allergies, il est encore plus important d'adopter cette fréquence de lavage pour éviter d'aggraver ces conditions. De même, les serviettes de sport ou celles utilisées pour essuyer les mains, qui peuvent être soumises à un usage plus intensif, devraient être lavées encore plus fréquemment.

Quelles sont les bonnes pratiques pour entretenir vos serviettes ? Tout d'abord, il est essentiel de laisser les serviettes sécher complètement entre chaque utilisation. Accrochez-les dans un endroit bien ventilé, de préférence à l'extérieur de la salle de bain si celle-ci est humide. Plus elles sèchent rapidement, moins elles auront l'occasion de devenir un terrain propice à la prolifération bactérienne.

Ensuite, il est recommandé de laver les serviettes à haute température, idéalement à 60°C, pour éliminer efficacement les germes. Enfin, il est important de ne pas négliger l'état des serviettes elles-mêmes. Des serviettes usées, dont les fibres sont abîmées, sont moins efficaces pour absorber l'eau et peuvent être plus difficiles à nettoyer. Il est donc conseillé de les remplacer tous les deux ans environ, en fonction de leur usage et de leur état.