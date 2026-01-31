Votre batterie fond à vue d'œil ? Désactivez ces 5 réglages qui tuent votre téléphone à petit feu

Ces cinq fonctionnalités sont très pratiques, mais détruisent petit à petit l'autonomie de votre smartphone.

Vous avez un smartphone qui vous a coûté cher et que vous chérissez ? Nul doute que vous souhaitez en prendre grand soin. Pourtant, ces petits appareils ne disposent pas d'une durée de vie infinie et leur batterie a tendance à s'abîmer très rapidement pour peu que l'on ne fasse pas attention. Une grande partie de possesseurs de téléphones s'inquiètent de protéger physiquement leurs appareils, mais quid de l'intérieur et cette fameuse batterie ?

Certes, il est toujours possible de la changer au bout de quelques années. Mais il est également possible de l'entretenir correctement en désactivant certaines options pensées pour vous faciliter la vie, mais pas celle de votre batterie. Rassurez-vous : aucune de ces fonctionnalités n'est vraiment vitale pour votre téléphone. Les désactiver permettra toutefois d'allonger sensiblement la durée de vie de votre joujou.

L'activité en arrière-plan : un tueur silencieux

Lorsque vous n'utilisez pas votre smartphone, ce dernier reste toujours en alerte pour vous prévenir d'éventuelles notifications ou mises à jour. Si vous n'utilisez pas très régulièrement votre téléphone, cette fonctionnalité est un véritable piège pour votre batterie qui sera sollicitée en permanence ! Heureusement, il est facile de la désactiver en allant dans l'application "Paramètres" où vous retrouvez les dernières applications. Cliquez sur celles qui n'ont pas besoin de tourner en permanence selon vous et sélectionnez l'option "Limites utilisation arrière-plan".

© Linternaute / Samsung

Les connexions Bluetooth et Wi-Fi

C'est un grand classique des fonctionnalités qui maintiennent votre téléphone en activité permanente. Lorsque vous laissez le Bluetooth et le Wi-Fi activés sur votre appareil, ce dernier va rechercher en permanence les objets auxquels il peut se relier. Vous n'utilisez pas vos écouteurs sans-fil ou le Wi-Fi de votre domicile actuellement ? Pensez alors à désactiver ces deux options en tapotant simplement sur leurs icônes dans votre panneau de contrôle ou les paramètres de votre téléphone.

Les réveils de téléphone, pratiques mais usants

Attention, nous ne parlons nullement des fonctions du téléphone pour vous réveiller ! Il s'agit plutôt des options permettant d'allumer automatiquement le téléphone lorsque vous le levez ou tapotez l'écran. Vous les trouverez généralement dans les onglets "écran" ou "affichage" de vos options. Ces fonctions sont pratiques, mais elles peuvent rapidement consommer de la batterie si votre téléphone repère un faux mouvement et s'allume pour rien en permanence.

Une localisation bien trop permissive

Oui, utiliser la localisation de votre téléphone sur certaines applications est vital. Votre Google Maps va avoir des difficultés à vous orienter s'il ignore où vous vous trouvez ! Mais pour certaines applications, l'utilisation de la localisation est complètement inutile. Un conseil : rendez-vous dans les paramètres de votre téléphone puis dans l'onglet "Applications". Tapotez ce Candy Crush, interdisez lui d'utiliser la localisation de votre appareil et faites de même avec toutes les autres applications qui n'en ont pas besoin pour fonctionner !

Ces applications n'ont pas besoin de connaitre ma localisation. © Linternaute / Samsung

La fluidité au détriment de la batterie

Un smartphone Android qui se respecte dispose souvent d'excellentes options pour son écran. La possibilité d'être allumé en permanence ou de disposer d'un taux de rafraichissement de 120 Hz est appréciable, mais l'impact sur votre batterie n'est pas sans conséquences. Si vous n'êtes pas du genre à jouer à des jeux vidéo immersifs ou que vous vous en fichez simplement d'avoir une fluidité folle, vous devriez désactivez ces deux fonctionnalités dans la partie "écran" ou "affichage" de vos paramètres.