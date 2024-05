Cet élixir anti-stress est très simple à fabriquer, c'est la boisson idéale avant l'été

Quelques minutes suffisent pour composer cette boisson fraîche. Ces deux ingrédients agissent ensemble pour aider à se détendre avant l'été.

Avec l'arrivée des beaux jours, il est grand temps de lâcher prise et profiter pleinement des moments de détente au soleil. Plus simple à dire qu'à faire toutefois ! Travail prenant, fin d'année scolaire, vacances à organiser et préparer... Le stress du quotidien peut vite nous rattraper. Les boissons fraîches, caractéristiques d'un bon moment estival en terrasse, au balcon ou simplement avec un rayon de soleil perçant les fenêtres, peuvent vous y aider.

Pas question de cocktail avec alcool, d'un soda trop sucré ou d'une boisson énergisante bourrée d'excitants, mais bien d'une alternative naturelle et délicieuse : la limonade ! Simple oui mais à condition de la faire à la maison et d'y ajouter un petit ingrédient en plus. Tout d'abord, on retrouve évidemment dans une limonade maison du citron.

C'est l'ingrédient de base de cette boisson et elle regorge de petits plus pour notre organisme. Le citron est riche en vitamine C qui renforce notre système immunitaire et nous aide à combattre les petits virus du printemps, d'autant plus agressifs sur des organismes fatigués et stressés. Mais ce n'est pas tout : le citron contribue également à la santé cardiaque en réduisant les risques de maladies et d'accidents vasculaires cérébraux grâce à sa teneur en fibres.

Le deuxième ingrédient secret de notre boisson apaisante est tout simplement la lavande. Des études scientifiques ont en effet démontré que cette plante aromatique possède de puissantes propriétés relaxantes. L'huile essentielle de lavande, qui concentre plus de 150 composés actifs, agit comme un excellent anti-dépresseur, anti-inflammatoire et sédatif naturel.

Des chercheurs de l'Université de Floride ont notamment constaté que l'aromathérapie à la lavande permettait de réduire significativement l'anxiété et le rythme cardiaque des patients stressés avant une opération chirurgicale. D'autres travaux ont mis en évidence son efficacité pour soulager les troubles de l'humeur, favoriser l'endormissement ou augmenter la tolérance à la douleur.

Pour profiter de tous ces bienfaits, rien de plus simple que de préparer soi-même sa limonade à la lavande ! Deux solutions sont possibles. Si vous avez des fleurs de lavande séchées, c'est l'idéal. Il vous suffit alors de mélanger une tasse d'eau, 2 tasses de sucre et trois cuillères à soupe de fleurs de lavande et de porter le tout à ébullition pendant 15 minutes. Une fois reposé et filtré, ce petit sirop sera la base magique de votre limonade, à mélanger avec de l'eau et du jus de citron fraichement pressé.

Si vous n'avez pas de lavande, une goutte d'huile essentielle de lavande peut faire l'affaire. Dans ce cas, il vous faudra presser 6 citrons (bio de préférence) et mélanger leur jus à de l'eau (1 litre maximum), à une goutte d'huile essentielle de lavande et à un peu de sucre à doser en fonction de vos goûts. Vous pouvez aussi remplacer le sucre par du miel, pour un côté plus gourmand et plus sain.

Vous n'avez plus qu'à laisser votre boisson au frigo pour la déguster bien fraîche et profiter d'un petit moment de douceur et de calme. Petit rappel tout de même, l'usage des huiles essentielle reste déconseillé chez les personnes fragiles, enfants, femmes enceintes et personnes fragiles. Mieux vaut également les utiliser ponctuellement pour vérifier une éventuelle réaction allergique. Nous vous conseillons donc davantage d'utiliser des fleurs de lavande séchées, pour un petit goût d'été avant l'heure !