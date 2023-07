Vous êtes un excellent détective si vous parvenez à trouver le 0 parmi les 8 en 10 petites secondes !

Sur cette image ont été placés d'innombrables chiffres 8. Mais un seul 0 se cache parmi eux. Saurez-vous le trouver en 10 secondes ?

10 secondes, c'est plus qu'il n'en faut à Usain Bolt pour parcourir le 100 mètres mais ce peut être extrêmement court... surtout quand il s'agit de relever un défi de logique, d'observation et de vision tel que celui-ci. Au premier abord, ce jeu paraît simple mais ne vous y trompez pas : le fond coloré et les nombreux chiffres présents brouillent notre cerveau et gênent notre capacité de concentration, rendant le challenge particulièrement complexe, surtout dans un temps aussi court.

Les illusions optiques exigent toute votre attention et votre capacité de concentration alors ouvrez grand les yeux, faites le vide dans votre esprit et concentrez-vous. Le but du jeu est on ne peut plus simple : trouvez le "0" parmi les "8". Prêt ? C'est parti ! voici l'image en question :

Vous avez trouvé ? Sachez que dans ce genre de jeu, il faut agir avec méthode, par exemple en commençant par une vision d'ensemble puis en passant aux détails.

Découpez l'image en plusieurs zones et passez-les au crible successivement. Vérifiez ensuite toutes les parties de l'image une par une, par exemple en la coupant en 4 à 6 sections et en couvrant tous les coins. Vous séchez ? Le temps des 10 secondes est sans doute déjà écoulé mais voici votre dernière chance : concentrez vous sur la partie basse de l'image.

C'est le moment de passer à la solution. Voici où se révélait ce fameux petit "0" dissimulé parmi les "8".

Des exercices comme celui-ci, sous leur aspect ludique, sont d'excellents tests de développement cérébral. Ils stimulent la mémoire, la capacité de concentration et d'attention. Nous avons cerclé de rouge la solution. Le 0 se cachait ici.