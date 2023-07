Un directeur de Levi's dévoile à quelle fréquence il faudrait laver un jean et vous avez tout faux

Vous lavez vos jeans toutes les semaines ? Après deux ou trois jours d'utilisation ? Vous êtes sans doute loin du compte. Voici ce qu'un expert conseille...

C'est une question que tout le monde s'est posée au moins une fois : quand laver ce jean que je porte déjà depuis quelques temps et que je veux garder dans son état d'origine le plus longtemps possible ? De nombreux experts ont déjà donné leur avis sur la fréquence à laquelle il faut passer ses jeans au nettoyage, s'il faut les mettre dans la machine ou préférer une méthode de lavage plus douce. Mais cette fois, c'est un pro qui s'exprime : Paul O'Neill, directeur du design chez Levi's, a récemment donné son avis dans une revue australienne, l'Australian Financial Review (AFR). Ses conseils pourraient en étonner plus d'un.

Selon lui, avant de parler de fréquence, il faut d'abord s'astreindre à quelques règles de base. Quand certains estiment qu'il faut utiliser un lavage à froid, lui conseille simplement de laver ses jeans seuls, "en cycle délicat", pour éviter que la couleur ne déteigne.

Comme beaucoup, il recommande de laver les jeans à l'envers pour protéger les fibres extérieures et d'opter pour un détergent doux, en petite quantité. Au besoin, un détachant à vaporiser sur les tâches peut être utilisé. Enfin, il indique que faire sécher ses jeans à l'air libre leur permettra de garder leur forme et leur éclat (ou leur aspect légèrement délavé) plus longtemps.

Ne jamais laver ses jeans, une bonne idée ?

Mais quand on l'interroge sur la fréquence qu'il s'applique à lui même, il confie enfin que pour sa part, il lave ses jeans à froid toutes les "30 à 50 utilisations" et répète qu'il ne les met jamais dans un sèche-linge. Une fréquence que peu de gens appliquent, persuadés qu'il faut laver ses jeans après deux à trois jours d'utilisation seulement ! "Il n'existe pas de méthode officielle pour laver les jeans, il s'agit surtout d'une question de préférence personnelle", tempère néanmoins Paul O'Neill, qui estime que les questions d'image et de propreté restent l'affaire de chacun...

Alors quid des personnes qui ne lavent jamais leurs jeans, mais les rafraîchissent en les aspergeant de vinaigre, en les suspendant au soleil pour tuer les bactéries ou même en les mettant au congélateur ? L'expert n'a pas vraiment d'avis. Tout est encore question selon lui de préférence et de confort, entre "ceux qui ne les lavent pas à chaque fois qu'ils les portent" et ceux qui ne les lavent qu'"en cas d'absolue nécessité".

Interrogée elle aussi, Jane Herman, créatrice d'un blog et d'une newsletter entièrement consacrés au denim (The Only Jane) estime néanmoins que "refuser de laver son jean est un peu stupide si l'on ne porte pas un jean indigo 100 % coton". "Ce sont des jeans, ils peuvent le supporter, c'est ce qui les rend si géniaux", complète-t-elle. La voix de la raison, sans doute.