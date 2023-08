Des petits trous dans les vêtements : d'où viennent-ils - et que peut-on faire pour les éviter ?

Est-ce que ça vous arrive aussi tout le temps ? Peu de temps après l'achat d'un nouveau T-shirt ou pull, vous découvrez des petits trous dans le tissu. Pourtant, il n'y a pas la moindre trace de mite. Alors, comment ces petites déchirures se retrouvent-elles dans vos fringues préférées ?

Il y a plusieurs autres causes qui peuvent endommager vos vêtements. Nous avons examiné les plus courantes. Et ce n'est pas tout. Nous vous dévoilons aussi ce que vous pouvez faire pour que le plaisir de porter vos pièces préférées ne disparaisse pas trop vite ...

Cause #1 : Des trous dans les vêtements causés par la machine à laver

Le coupable n'est pas nécessairement la machine à laver elle-même, mais souvent le lavage facilite l'apparition des trous dans les vêtements. Les fibres fines gonflent sous l'effet de l'eau très chaude ou du détergent utilisé, deviennent fragiles et se déchirent. Cela se produit particulièrement aux endroits qui ont déjà un peu souffert : par exemple à la taille, où se trouve la ceinture, ou à la hanche, où les poches ou la chaîne du téléphone portable frottent souvent lorsqu'on les porte.

Astuce : Ne lavez pas votre T-shirt préféré ou des vêtements avec des fibres très fines avec des jeans ou des vêtements avec des boutons ou une fermeture éclair. Cela vous permet d'éviter des frottements supplémentaires. Ou mieux encore, utilisez un sac à linge.

Cause #2 : Des trous causés par une mauvaise manipulation des vêtements

Comme nous l'avons déjà décrit ci-dessus, le frottement d'une ceinture ou, par exemple, d'une fermeture éclair peut provoquer de petites déchirures dans le tissu. Mais même au travail, vous devriez faire attention à ce que le contact constant avec les surfaces de travail puisse favoriser l'apparition de trous dans le T-shirt ou le pantalon.

Astuce : Ne rentrez peut-être pas votre T-shirt préféré dans votre pantalon. Et pour votre plan de travail, faites attention aux surfaces irrégulières et couvrez-les si possible.

Cause #3 : Les chaussures à scratch peuvent endommager les vêtements

Cric, crac – cassé : les chaussures avec des scratchs peuvent endommager les vêtements. Cela se produit non seulement lorsqu'on ferme les chaussures, si le scratch reste accroché accidentellement au tissu. Mais aussi lorsque celui-ci est fermé : lors de la marche, un vêtement long comme un manteau de laine ou une jupe peut facilement toucher les extrémités de la partie scratch. Cela tire des fils du tissu ou fait de petits trous dans la doublure intérieure ou dans un collant.

Astuce : Mieux vaut opter pour des chaussures à enfiler ou à lacets. Si laçage vous semble trop compliqué, il existe des modèles dont les lacets sont purement décoratifs. Ces chaussures se ferment et s'ouvrent avec une fermeture éclair cachée. Seule une fermeture éclair bon marché peut normalement causer des dommages au collant.

Cause #4 : Des trous dus à la mauvaise qualité des vêtements

Comme le dit le proverbe, "qui achète bon marché, achète deux fois". Cela s'applique aussi aux vêtements. Le coton fin ou le tissu de mauvaise qualité se venge avec des signes d'usure prématurée. Ceux-ci peuvent apparaître après quelques lavages ou même après un seul usage.