Chikara Ninomiya : "j'aimerais faire un projet de gravure autour de Dragon Ball ou Slam Dunk"

Pour redynamiser le marché de l'artisanat de pierre taillé, ce tailleur de pierre japonais a décidé de sortir de la production des classiques pierres tombales et pierre d'ornement de restaurant. Presse livre, support à brosse à dents, porte-savon… et même planche de manga. Découvrez dans une Interview exclusive, le portrait d'un artisan aussi fédérateur que visionnaire.

La ville portuaire de Takamatsu, capitale de la préfecture de Kagawa, regorge de nombreux trésors. Si la majorité des touristes y passent pour faire le tour des îles Shikoku pour la célèbre Triennale de Setouchi, un nombre non négligeable d'entre eux en profite pour faire le tour du célèbre parc de Ritsurin ou déguster la spécialité locale, les udons, l'une des mascottes du département de Kagawa est justement Udon Nou. C'est en sortant de l'excellent restaurant à udon que nos pas nous ont guidés devant les ateliers des tailleurs de pierre de la société Aoshima. Sous l'égide de Monsieur Ninomiya Chikara, cette société œuvre à redynamiser le métier traditionnel de tailleur de pierre. En effet, les commandes de pierre tombales périclitent et ces dernières étaient le principal pourvoyeur de revenus pour ces artisans. Et si l'une des solutions était associée aux mangas ?

Le jardin historique de Ritsurin est l'une des principales attraction touristique de Takamatsu © Valentin Paquot

Linternaute.com - Comment Takamatsu est devenue une ville majeure dans la taille de pierre ?

Chikara NINOMIYA. - L'histoire de l'industrie de la pierre dans les villes de Mure et d'Aji (NDLR: toutes deux dans la préfecture de Kagawa) remonte à la fin de la période Heian (NDLR: période allant du 8e au 12e siècle).

Les archives montrent que des pierres d'Aji ont été apportées au sanctuaire Ishimizu Hachiman de Kyoto depuis la région de l'actuelle Mure, qui était alors le territoire du sanctuaire, et qu'elles ont été utilisées pour reconstruire le sanctuaire. Cela suggère que la pierre d'Aji a été exploitée pendant au moins un millier d'années jusqu'à aujourd'hui.

La pierre d'Aji est présente dans les douves, les murs et les marches en pierre du château de Takamatsu, construit pendant la période Azuchi-Momoyama. La pierre d'Aji Komame, dont on dit qu'elle est aussi dure que le cristal, était utilisée comme pierre de fondation pour les murs de pierre et la porte Sakura-mon.

Pendant la période Edo (1603-1867), la carrière "Oo-choba", d'où l'on pouvait extraire la pierre d'Aji de la plus haute qualité, a prospéré en tant que carrière officielle du clan Takamatsu.

Plus tard, au XIXe siècle, lorsque la construction du Yashima Toshogu Gongen a commencé, des tailleurs de pierre invités du sud de l'actuelle préfecture d'Osaka se sont installés dans la région, et l'industrie de la pierre s'est véritablement développée.

© Kenji Kagawa

La provenance a-t-elle évolué?

Pendant la période Edo, la production de sel, qui, avec le sucre et le coton, était connue comme les " trois blancs " de Sanuki, s'est développée, et la pierre d'Aji, qui est dense, dure et imperméable à l'eau, a été utilisée pour la plaque de fond des pots en pierre utilisés pour brûler le sel, connu sous le nom de "poêles à sel". À partir de cette époque, la pierre d'Aji a également été utilisée pour les torii (NDLR : pilier à l'entrée des temples) et les pierres tombales, et la région est devenue l'un des trois principaux producteurs de granit de haute qualité au Japon.

Auparavant, les tailleurs de pierre se rendaient eux-mêmes dans les montagnes pour effectuer toutes les opérations, de l'extraction des pierres brutes à leur traitement, mais la division du travail a progressivement progressé au cours de l'ère Meiji (1868-1912), et le style actuel a été établi, avec l'extraction effectuée par les tailleurs de pierre de montagne appelés "choba-shi" et l'artisanat effectué par les tailleurs de pierre appelés "shitate-shi".

De l'ère Meiji (1868-1912) au début de l'ère Showa (1926-1989), les techniques de polissage ont été développées et le nom de "pierre d'Aji" est devenu célèbre dans tout le pays pour la beauté de son motif moucheté distinctif, connu sous le nom de "moucheté".

La pierre d'Aji est devenue particulièrement connue comme pierre tombale dans les années 1950, au moment du "boom Jinmu" qui a marqué le début de la croissance économique rapide du Japon. C'est à cette époque que la population s'est concentrée dans les zones urbaines et que la famille nucléaire s'est élargie. Les commandes de pierre d'Aji, qui résiste aux intempéries et dont les caractères gravés ne s'effritent pas pendant des décennies, pour la fabrication de pierres tombales et de lanternes ont augmenté.

Depuis 1955, les outils de taille et de polissage de la pierre ont évolué et l'industrie de transformation de la pierre de Mure et d'Aji a fait de grands progrès.

Quelle est la particularité de la pierre d'Aji ?



La pierre d'Aji est un granit produit exclusivement dans les régions de Mure et d'Aji de la ville de Takamatsu, dans le nord-est de la préfecture de Kagawa. Également connue sous le nom de "diamant du granit", la pierre d'Aji présente un degré de dureté élevé et ses cristaux fins sont fortement liés entre eux, ce qui permet de créer des œuvres délicates qui n'ont pas d'équivalent dans d'autres pierres. La beauté de ses fins cristaux et sa résistance aux intempéries et au temps, même lorsqu'elle est exposée à la pluie et au vent, en font une pierre qui a été utilisée dans de nombreux bâtiments célèbres.

Les minéraux contenus dans la pierre d'Aji ont de petits cristaux et sont classés comme fins (komame), moyennement fins (chu-komame) ou moyens(chu-me) en fonction de la taille de leurs particules.

La surface d'une pierre bien polie présente des ombres irrégulières, "comme si la pierre avait été humidifiée en la pressant avec le bout du doigt". Ce phénomène de marbrure en relief est propre à la pierre d'Aji et ne se retrouve dans aucun autre matériau de pierre au monde, elle est depuis longtemps reconnue comme un matériau de qualité supérieure pour sa présence et sa beauté uniques.

© Valentin Paquot

Pendant plusieurs générations, la majorité des commandes sur mesure étaient pour des pierres tombales ou des pierres d'ornement de restaurant / magasin. Quand est-ce que les commandes ont commencé à péricliter ?

Depuis environ une vingtaine d'années.

Quel a été le déclic qui vous a poussé à lancer le Aji Project ?

La région de Mure-cho, dans la ville de Takamatsu, où se trouve notre entreprise, est une zone de production de la pierre d'Aji, un granit de haute qualité depuis plus d'un millénaire.

Aujourd'hui, le principal produit de la région est la pierre tombale, mais en raison de l'évolution récente des modes de vie et de la culture, le nombre de pierres tombales fabriquées dans la région a considérablement diminué. Des matériaux étrangers bon marché sont apparus pour répondre aux besoins, et non seulement l'industrie locale mais aussi l'industrie nationale de la pierre sont en déclin. En conséquence, chaque artisan est confronté à une situation où les compétences qu'il a acquises au fil des ans ou des décennies ne lui seront plus d'aucune utilité à l'avenir.

Afin de relancer l'industrie locale de la pierre, l'entreprise a été créée dans l'espoir d'explorer de nouvelles possibilités et de créer une nouvelle valeur pour la pierre qui n'est pas un produit existant de l'industrie de la pierre, et de proposer et de fournir des produits tels que la décoration d'intérieur, l'architecture et le mobilier design en tant que "produits en pierre qui s'intègrent aux personnes et à l'espace".

Les produits de la boutique de Monsieur Chikara sont très variés et ont un design des plus épurés. © Valentin Paquot

Vous avez monté une association avec les autres tailleurs de pierre locaux, pour magnifier l'expertise de chacun. Pouvez-vous nous raconter en quelque mot comment cela s'est déroulé ?

Au lieu d'établir un syndicat avec les tailleurs de pierre, une nouvelle société, Aoishima, a été créée pour travailler avec eux.

L'une des caractéristiques de notre zone de production de pierre est une division du travail bien établie, avec des artisans spécialisés dans chaque processus de production. Chaque usine est également dispersée dans la zone de production, de sorte que l'ensemble de la région ressemble à une seule et même usine. Les artisans impliqués dans le PROJET AJI sont hautement qualifiés et, grâce au développement de nouveaux produits et de produits sur mesure, ce travail où chacun apporte sa haute compétence entraîne une saine émulation pour l'ensemble des artisans.

© Kenji Kagawa

Une fois que vous avez songé à vous diversifier, quel a été le premier objet que vous avez conçu ?

Le premier modèle que nous avons conçu est le ROCK END (serre-livres).

C'est le modèle phare représentant la marque, qui permet de ressentir directement les qualités de la pierre.

Aujourd'hui, combien d'artisans travaillent à la taille de pierre dans votre ville ?

Nous sommes environ 400 artisans tailleurs de pierre au sein de la coopérative.

Pourquoi avez-vous songé à exploiter des licences de manga ou d'anime ?

En travaillant avec des personnes connues et influentes, nous souhaitons faire connaître au plus grand nombre la zone de production d'Aji et la pierre d'Aji.

ダイヤのA © 寺嶋裕二/講談社 Terajima Yuji / KODANSHA

Quelle a été la première licence à laquelle vous avez pensé ?

La première demande concernait Diamond no Ace (l'Ace du Diamant, un manga de baseball, en France ce dernier sera publié aux éditions Mangetsu en 2024), pour la ville de Manno-cho à Kagawa, dont l'auteur est originaire.





Vous avez réalisé l'édition collector du Poneglyph pour les 25 ans de la série One Piece. La Shueisha vous a approché pour vous commander un Poneglyph en pierre de taille à l'échelle 1:1. Racontez-nous cette rencontre.

Dans l'histoire de One Piece, le ponéglyphe a été réalisé par un tailleur de pierre dans le "pays d'Udon" du "pays de Wa", qui présente une grande affinité avec notre entreprise, le Japon et notre région de Kagawa, la terre sainte des udons.

© Valentin Paquot

Un tel projet aurait pesé plus de 30 tonnes. Comment s'est passée la décision d'en faire un format de 10 cm de côté ?

Il n'est pas pratique de le transporter et de le mettre en place à l'échelle 1/1, il serait trop volumineux et lourd pour l'exposer. Il a donc été décidé lors de réunions de lui donner une taille de 10 cm afin qu'il puisse atteindre le plus grand nombre de personnes possibles.

Combien de prototype avez-vous réalisé avant de vous arrêter sur un modèle définitif ?

Je dirais 5 ou 6 modèles.

Comment sait-on qu'on a trouvé la bonne version ?

La décision dépend entièrement d'Oda-sensei et des responsables de la Shueisha. Je ne peux pas vous répondre exactement sur quels critères ils se sont basés, de notre côté nous avons travaillé au maximum à avoir un modèle équilibré en termes de taille, de poids et de silhouette. Pour chaque variante nous avons fourni des prototypes pour validation.

Comment avez-vous taillé le texte ? Est-il différent sur chaque modèle ?

Nous utilisons la technique du sablage. Les lettres sont sculptées et colorées avec le plus grand soin afin de pouvoir être reproduites, tous les ponéglyphes ont le même design.

Quel a été le plus gros défi sur ce projet ? Et comment l'avez vous surmonté ?

Reproduire le monde bidimensionnel de l'animation, des mangas et d'autres formes en une image réaliste sous la forme d'une sculpture tridimensionnelle.

© 2022 Pokémon. @1995-2022 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. ©Daniel Arsham Courtesy of NANZUKA

Vous avez aussi travaillé avec l'artiste Daniel Arsham pour son projet de revisite de Pokemon. Comment s'est passée cette rencontre ?

Yoichi Kawamura, propriétaire et créateur de la marque de bijoux " EYEFUNNY ", nous a présentés l'un à l'autre. L'intérêt de Daniel Arsham pour les possibilités de Pokémon dans le domaine de l'art a donné naissance à un nouveau projet, Daniel Arsham x Pokémon.

Racontez-nous les étapes de ce projet ?

Le concept est le suivant : "Et si les Pokémon étaient déterrés dans mille ans ?"

L'archéologie en tant que fiction est l'idée de regarder nos vies et nos expériences quotidiennes comme si nous étions des archéologues du futur, en prenant tout ce qui existe aujourd'hui comme un objet. " En sortant du cadre temporel dans lequel nous vivons, je veux avoir un impact qui changera la conception du temps des gens", a déclaré Daniel, qui met tout son cœur dans son travail. Dans le cadre de ce projet notre société a produit une carte Pokémon pétrifiée.

En tant que fabricant, le plus grand défi a été de comprendre la vision de Daniel et du designer Kawamura.

© Kenji Kagawa

Est-ce que vous travaillez à d'autres projets autour des licences de manga et d'anime ? Si oui, pouvez-vous nous partager quelques informations ?

Nous travaillons et envisageons un certain nombre d'initiatives, mais nous ne pouvons pas encore divulguer d'informations.

Quelles seraient les licences que vous rêveriez de pouvoir exploiter ?

J'aimerais faire un projet de gravure autour de Dragon Ball ou Slam Dunk.

Les mangas sont à l'origine en noir et blanc, je pense donc qu'ils se prêtent bien à l'expression dans la pierre. Ce qui est gravé dans la pierre sera encore visible bien après 100 ans. Pour moi c'est un moyen parfait de rendre hommage à ces licences éternelles.

Quel a été le progrès le plus important des dix dernières années ? Et pourquoi ?

Je considère la création de l'entreprise Aoishima Ltd. comme le progrès le plus important. Aoshima prend des initiatives qui n'ont jamais été prises auparavant dans l'industrie de la pierre. Elle joue un rôle important en ouvrant la voie à l'avenir de l'industrie de la pierre en développant activement de nouveaux marchés et canaux de vente et en travaillant étroitement avec des designers. Nous pensons que la pierre peut être utilisée comme un matériau plus standard et plus familier. Que cette dernière devienne un compagnon du quotidien.

© Kenji Kagawa

Vous avez parlé de la technique de sablage. Qu'est-ce ?

Nous sommes des graveurs et des sculpteurs, il ne s'agit aucunement d'une technique d'impression. Nous utilisons Illustrator et Photoshop pour le design. Pour la taille et la finition des produits, elles sont réalisées à la main par nos artisans, chacun ayant sa spécialité.

Le sablage consiste à envoyer du sable sous haute pression pour graver dans la pierre dense. Une feuille de caoutchouc est fixée à la surface, pour servir de pochoir lors de la gravure au jet de sable.

En tant qu'artisan, comment voyez-vous l'essor des imprimantes 3D ?

En tant que tailleur de pierre, il est peu probable que nous l'utilisions. Toutefois, pour développer un nouveau prototype ou produire un modèle en argile d'une forme tridimensionnelle, si nous disposions de l'équipement, nous pourrions peut-être l'utiliser comme outil préparatoire.

Quel est votre rêve le plus fou, lié à la taille de pierre bien entendu ?

Il s'agit d'un développement global de la pierre d'Aji, de la région d'Aji et de ses artisans grâce aux qualités et à la valeur ajoutée de nos produits. J'espère que les gens du monde entier d'ici quelques années vanteront la qualité de nos produits.



Merci à Julien Doualle pour l'interprétariat.